Orban: "E clar ca este o victorie, dar ca sa fie o victorie definitiv pecetluita trebuie sa fie finalizate procesele verbale de numarare a voturilor"

"O prezenta semnificativa, buna. A intrecut asteptarile multora. Le multumesc romanilor ca s-au prezentat la vot si ca se prezinta in continuare la vot pana la ora 21.00. Noi am sesizat in BEC ca toti cetatenii care la ora 21.00, cand se inchide sectia de votare, sunt prezenti la rand sa li se permita sa voteze. Din pacate am votat doar noi, reprezntantii a inca 2 formatiuni, celelalte formatiuni nu au fost de acord", a afirmat Ludovic Orban duminica seara.Intrebat cum este starea de spirit, premierul a raspuns: "E clar ca este o victorie, dar ca sa fie o victorie definitiv pecetluita trebuie sa fie finalizate procesele verbale de numarare a voturilor din fiecare sectie, circumscriptie ca sa stim clar rezultatul"Chestionat cum va sarbatori PNL, daca va sarbatori, Orban a replicat: "Asa cum ne stiti. In primul rand vom coordona numaratoarea paralela, vom vedea exact care sunt toate situatiile".