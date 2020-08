VIDEO Ludovic Orban: Vom impune obligatia candidatilor de a purta masca in timpul activitatilor electorale chiar si in aer liber in actiunile de campanie

Principalele declaratii ale lui Ludovic Orban:- Vom impune obligatia candidatilor de a purta masca in timpul activitatilor electorale chiar si in aer liber in actiunile de campanie.- Va trebui sa luam decizii legate de evenimentele electorale, care vor limitate la maxim 50 de persoane in spatii inchise si maxim 100 in spatii deschise.- Vom impune dezinfectia mainilor pentru toti sustinatorii candidatilor la distribuirea materialelor de campanie- Vom adopta decizia privitoare la deschiderea activitatilor culturale in spatii inchise de la 1 septembrie. Spectacole, teatre, concerte, cinematografe.- Va trebui sa adoptam regulile privind reluarea activitatii in spatii inchise, hoteluri, restaurante, pensiuni.- Hotararea CNSU va fi transpusa in hotararile de guvern pana la 1 septembrieLista completa a masurilor luate pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in cadrul campaniei electorale:Pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor sau intrunirilor in campania electorala este instituia obligatia organizatorilor acestora de a asigura, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne, cu avizul Autoritatii Electorale Permanente, respectarea urmatoarelor masuri:"a) efectuarea triajului observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care intra/sosesc in spatiul in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;b) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participantii la evenimente/intruniri, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa in usa;c) afisarea regulilor de acces si de protectie individuala in locuri vizibile in spatiile in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;d) limitarea numarului participantilor la maximum 20, in cazul evenimentelor/intrunirilor desfasurate in spatiu inchis si a duratei acestora la maximum 2 ore;e) limitarea numarului participantilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana, in cazul evenimentelor/intrunirilor desfasurate in aer liber;f) limitarea numarului persoanelor care se deplaseaza in grup sau formeaza un grup la maximum 6, in cazul actiunilor desfasurate pe strada;g) limitarea numarului persoanelor care compun echipele la maximum 2, in cazul actiunilor din usa in usa;h) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2", mai prevede proiectul de hotarare.