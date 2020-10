Liderul PSD, Marcel Ciolacu, acuza o frauda a USR PLUS si cere anularea alegerilor din Bucuresti

Liderul PSD cere demisia ministrului de Interne.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a distribuit, miercuri seara, pe Facebook , imaginile care au fost prezentate de catre Antena 3, alaturi de mesajul: "Iohannis gireaza un sistem mafiot! Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii la usa, dar tu sa dai vina pe altii!!! In fapt, in fata camerelor useristii au facut circ si istericale, iar pe la spate fugeau in spate cu sacii cu buletine! INIMAGINABIL pentru o tara membra a Uniunii Europene! Toti acesti hoti trebuie arestati urgent!"."Demisia VELA pentru ca ti-ai pus interlopii in uniforma de jandarm sa pazeasca hotii! PNL este partas la acest furt si trebuie sa raspunda pentru ca Guvernul lor de incompetenti si hoti a organizat alegerile! Va asigur ca lucrurile nu raman asa! Toti veti ajunge la puscarie! Vom sesiza toate institutiile internationale! Europa trebuie sa stie cine sunteti, hotilor!!! Alegerile au fost in mod evident fraudate si trebuie anulate", a mai scris Marcel Ciolacu.Primarul general in functie, Gabriela Firea , cere repetarea alegerilor, dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Jandarmeria a transmis ca voturile se afla intr-o zona restrictionata, pazita si nimeni nu a avut acces. Politia a demarat o ancheta si va ridica imaginile pentru verificari.Candidata USR PLUS la Primaria Sector 1 a afirmat, miercuri seara, ca imaginile care ar arata cum membri ai USR sustrag voturi sunt un fake news, fiind surprinse in momentul numararii voturilor. Armand a anuntat ca a sesizat CNA in legatura cu manipularea publicului prin difuzarea acelor imagini, dar si procurorii cu privire la modul in care imaginile din arhiva Biroului Electoral Sector 1 au ajuns la Antena 3."Intr-o tara normala domnul Tudorache si doamna Firea erau arestati deja. Dar niciodata nu e prea tarziu", a scris Clotilde Armand pe Facebook.