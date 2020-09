MAI: De la inceputul campaniei electorale au fost constatate peste 100 de infractiuni si sunt cercetate 81 de persoane

De asemenea au fost inregistrate 545 de sesizari circumscrise contextului electoral, 325 facand referire la posibile fapte contraventionale, iar 114 la posibile infractiuni.Restul de 106 sesizari nu constituie contraventii sau infractiuni dar sunt circumscrise contextului electoral."Cele mai multe fapte sesizate au vizat afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise potrivit prevederilor legale, distrugerea sau deteriorarea materialelor de propaganda electorala, nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de materiale de propaganda electorala ce pot fi utilizate in campania electorala si coruperea alegatorilor.In urma verificarilor efectuate pana acum, 62 de sesizari, ceea ce inseamna aproximativ 11 la suta, Nu s-au confirmat", a transmis Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI.Pentru contraventiile constatate, s-au aplicat 114 amenzi, in valoare de peste 75 de mii de lei si 68 de avertismente scrise.De asemenea, de la inceputul campaniei electorale si pana in prezent s-au desfasurat 782 de manifestari electorale in Municipiul Bucuresti si in alte 395 de localitati din 39 de judete. Nu au fost inregistrate incidente de o gravitate deosebita pe parcursul acestor activitati.Citeste si: