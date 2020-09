Mai multe ONG-uri au solicitat BEC sa clarifice reglementarile privind viza de flotant si utilizarea urnei speciale

In scrisoarea adresata BEC, ONG-urile semnatare (Asociatia CIVICA, Asociatia Expert Forum, Asociatia Geeks for Democracy, Centrul pentru Studiul Democratiei, Centrul pentru Resurse Civice si Observatorul Electoral) mentioneaza ca reglementarea din hotararea BEC potrivit careia "alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata pe actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara daca nu a solicitat inscrierea in listele electorale permanente cu adresa de resedinta" nu este suficient de clara si nu stabileste ce se intampla cu alegatorii care primesc viza de flotant dupa aceasta data."In acest sens, consideram ca BEC trebuie sa acopere toate situatiile posibile si sa clarifice prevederile art. 2 in spiritul prevederilor legii electorale, care stabileste ca alegatorii care au viza de resedinta si nu sunt inscrisi in listele permanente pot fi adaugati pe listele suplimentare in ziua alegerilor, fara a stabili un termen limita pentru obtinerea vizei de resedinta.Anuntarea unor termene limita pentru obtinerea documentelor necesare votarii dupa ce aceste termene au trecut este o practica inacceptabila de natura sa ingreuneze intelegerea procedurilor de catre participantii la procesul electoral si chiar exercitarea dreptului de vot . Mai mult, Biroul Electoral Central are competenta de a adopta decizii in interpretarea legii, dar nu de a modifica prevederile legale sau de a adauga la lege", arata scrisoarea.De asemenea, potrivit sursei citate, hotararea BEC introduce precizari privind utilizarea urnei speciale, fara a tine cont pana la capat de situatia generata de COVID-19."Cu alte cuvinte, introduce proceduri similare cu cele din anii trecuti si nu detaliaza suficient care sunt masurile de siguranta pentru votarea la domiciliu sau in institutii. Mai mult, inscrierea este restrictiva, in sensul in care regula generala este ca se poate realiza in preziua alegerilor, intre orele 18.00 si 20.00.Decizia actuala nu tine cont de alegatorii care nu au documente si care nu pot parasi domiciliul din cauza imbolnavirii sau unei suspiciuni. Cu alte cuvinte, alegatorii care nu au documente care pot dovedi faptul ca nu sunt deplasabili sau sunt bolnavi nu pot vota conform reglementarilor actuale. Mentionam ca ar fi fost necesara o modificare a legii din timp pentru a extinde reglementarile actuale", arata ONG-urile semnatare.Potrivit scrisorii trimise BEC, cererile pentru solicitarea urnei mobile se depun la sectia de votare; in contextul in care ar trebui sa fie implementate cat mai multe masuri pentru prevenirea infectarii cu COVID-19, ar fi fost necesara oferirea posibilitatii de inscriere prin mijloace electronice."Solicitam Biroului Electoral Central sa clarifice aceste reglementari si sa le modifice daca este cazul si sa stabileasca reguli clare pentru toate categoriile de alegatori, intrucat dreptul la vot nu poate fi limitat prin astfel de decizii. De asemenea, reamintim importanta transparentei decizionale si solicitam inca o data BEC sa deschida sedintele catre public, cum se intampla in multe alte tari precum Republica Moldova, Macedonia sau Serbia", mai prevede documentul citat.