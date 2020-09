MAI: Peste 650 de sesizari de la inceputul campaniei electorale. Cele mai multe se refera la distrugerea afiselor electorale

Au fost constatate aproape 150 de infractiuni

Cele mai multe sesizari au fost despre:* distrugerea, deteriorarea sau murdarirea afiselor electorale ori a anunturilor de propaganda electorala;* nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de materiale de propaganda electorala ce pot fi utilizate in campania electorala;* nerespectarea masurilor de protectie sanitara dispuse in context electoral;* nerespectarea hotararilor birourilor electorale sau ale Autoritatii Electorale Permanente.In urma verificarilor efectuate, au fost constatate 386 de contraventii, fiind aplicate amenzi in valoare de peste 92 de mii de lei.Pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara in context electoral, de la debutul campaniei electorale au fost constatate 25 de contraventii, fiind sanctionate cu amenda sau avertisment 36 de persoane.Pe timpul campaniei electorale, au fost constatate 149 de infractiuni pentru care sunt cercetate 128 de persoane.In continuare, Ministerul Afacerilor Interne va asigura efectivele necesare pentru desfasurarea intr-un climat de siguranta publica a campaniei electorale, dar si pentru indeplinirea in bune conditii a tuturor categoriilor de misiuni ce ne revin, inclusiv in contextul pandemiei.Spre exemplu, doar in ultimele 24 de ore, efectivele MAI impreuna cu reprezentanti ai altor institutii au verificat 2.240 de operatori economici si peste 20 de mii de persoane cu privire la respectarea masurilor de protectie sanitara. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 727 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 200 de mii lei.Actiunile pentru protejarea sanatatii cetatenilor vor continua pe toata perioada pandemiei.Citeste si: