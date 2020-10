Marcel Ciolacu anunta ca PSD va face plangere la Parchetul General pentru situatia de la Sectorul 1

Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi, ce parere are despre faptul ca USR a afirmat ca nu s-a intamplat nimic ilegal la Biroul Electoral de Sector, ca totul a fost aprobat de presedintele BES."Sunt zeci de incalcari. Am si spus, aceste decizii au fost luate de presedinte. Cum se poate intr-o camera sa fie observatori numai de la un partid politic si candidatul unui partid politic si presedintele Biroului Electoral. Ei ce au facut acolo? Sa ne explice. Am inteles ca a fost o renumarare, sa ne arate procesul-verbal de renumarare semnat de catre toti membrii Biroului Electoral", a afirmat liderul PSD.Ciolacu a declarat ca social-democratii vor face plangere la Parchetul General in acest caz.Intrebat cum au ajuns acele imagini din cadrul Biroului Electoral de Sector in presa, liderul PSD a raspuns: "Am vazut ca doamna candidat a USR-ului are o singura problema, de ce a existat acea camera. In toata cladirea au fost camere, iar presedintele Biroului Electoral a dispus acoperirea lor".De asemenea, Marcel Ciolacu s-a referit si la situatia de la Calarasi, unde Biroul Electoral Judetean a decis renumararea voturilor din municipiul Calarasi."Am intelesc ca cei de la Calarasi au facut deja o contestatie la BEC. E curios, unde nu a castigat PNL -ul se accepta renumararea. Unde depune PSD-ul solicitare, nu se accepta. E destul de curios", a mai afirmat presedintele PSD.Politia si procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 fac verificari dupa difuzarea acestor imagini.