Marcel Ciolacu o vrea pe Gabriela Firea candidata la alegerile parlamentare

"Mi-as dori ca doamna Gabriela Firea sa candideze pentru un post in Parlamentul Romaniei. Consider ca doamna Gabriela Firea trebuie sa fie in linia intai a PSD. Rezultatele bune ale PSD se datoareaza si in mare masura doamnei Gabriela Firea", a afirmat Marcel Ciolacu.El a mai spus ca Gabriela Firea nu este in categoria persoanelor politice anchilozate de prea mult timp in functii publice, deoarece ea a avut un singur mandat la Primaria Capitalei."Nu, in acest moment din toate statisticile domnul Nicusor Dan e primarul general al Capitalei. Eu cand m-am referit la oameni anchilozati de prea mult timp in functii publice este evident ca nu m-am referit la doamna Gabriela Firea, pentru ca a fost la primul mandat. Doamna Gabriela Firea e sigunra care a avut puterea sa lupte impotriv aacestei drepte unite. Nu am vorbit. O sa am o discutie cu doamna Gabriela Firea dupa aceasta conferinta de presa", a completat Ciolacu.Liderul PSD a precizat, la inceputul conferintei de presa sustinuta luni la sediul partidului, ca rezultatele la alegerile locale arata ca formatiunea este pe drumul cel bun si acest lucru da speranta social-democratilor ca vor avea un scor politic mult mai bun la parlamentarele din 6 decembrie. El a mai spus ca "persoanele anchilozate de prea mult timp in anumite functii publice, indiferent daca au fost din partea PSD sau a PNL au fost sanctionate de catre romani"."Rezultatele votului de ieri ne arata ca PSD este pe drumul cel bun. PSD va continua sa prezinte si sa propuna solutii si proiecte concrete pentru cetatenii Romaniei. Romania are nevoie de o alternativa la ceea ce este acum. Democratia din Romania are nevoie de un partid de stanga puternic, cu viziune, modern si adaptat noilor cerinte din acest moment. PSD a reusit intr-un timp scurt, printr-un program de reconstructie si modernizare de la un scor de 20%, la un scor de peste 30%. In acest moment, PSD are cel mai mare numar de consilii judetene, 20 de consilii judetene si cel mai mare numar de primari alesi, aproximativ 1.500 de primari. Ramanem cel mai mare partid din Romania.Procesul de reconstructie interna a dat roade in acest moment. PSD trebuie sa se deschida. Persoanele anchilozate de prea mult timp in anumite functii publice, indiferent daca au fost din partea PSD sau a PNL au fost sanctionate de catre romani. Romanii au intotdeauna dreptate si acest lucru trebuie sa ne fie calea, atat pentru PSD, cat si pentru alte partide. Toate aceste lucruri ne dau speranta ca la parlamentare vom avea cu siguranta un scor politic mult mai bun", a conchis Marcel Ciolacu.