Marcel Ciolacu: "Oamenii sa mearga la vot si sa-si hotarasca singuri reprezentantii, indiferent de optiuni"

"Pe 27 septembrie, cel mai bine oamenii sa mearga la vot si sa-si hotarasca singuri reprezentantii, indiferent de optiuni. Cei alesi sa fie reprezentativi pentru localitatile dumneavoastra si nu in ultimul rand pentru Consiliul Judetean si Primaria Pitesti", a declarat Ciolacu sambata, la Pitesti, in cadrul unei conferinte de presa.El si-a exprimat totodata increderea in candidatii PSD la functiile de presedinte al Consiliului Judetean Arges si primar al municipiului Pitesti, Ion Minzana si Cristian Gentea."Efectiv fac o echipa, se inteleg din mers, vorbesc de proiecte comune deja, stiu problemele judetului, problemele oamenilor. (...) Fac foarte putina politica, iar discutiile (...) sunt nu discutii politice, ci discutii administrative. (...) Argesul este pe maini bune si in drumul corect in acest moment", a mai spus liderul PSD.Marcel Ciolacu efectueaza, sambata, o vizita in judetul Arges.