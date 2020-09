Marcel Ciolacu: "Oferta pentru Negoita este clara: Sa se intoarca acasa"

Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, ca "oferta" PSD pentru Robert Negoita este aceea ca el sa revina in PSD."Cu domnul Negoita am vorbit astazi toata ziua si oferta este foarte clara: sa se intoarca acasa. Si cred ca domnul Negoita se va intoarce in Partidul Social Democrat, unde ii este locul" a declarat Marcel Ciolacu, raspunzand unei intrebari.Conform rezultatelor exit-poll, centralizate pana la ora 19:30 primarul sectorului 3, Robert Negoita, a castigat un nou mandat in urma scrutinului. Fost membru PSD, Robert Negoita a candidat sub sigla Pro Bucuresti, invingandu-l pe candidatul sustinut de PNL USR si PLUS, Adrian Moraru.Citeste si: