Marcel Ciolacu: "Pe 27 septembrie, bucurestenii le vor da o lectie pe care o vor tine minte mult timp: cine seamana vant, culege furtuna"

>, doar in cateva cuvinte in fata dvs, vreau sa va spun cateva fapte de-ale noastre si nu vorbe, tocmai pentru ca avem impreuna aceeasi dorinta de a avea rezultate pentru bucuresteni, de a vorbi mai putin si de a face mai mult in administratie. Ma bucur ca in aceste zile am reusit sa inauguram impreuna o noua cresa in Sectorul 5 al Capitalei si foarte scurt timp mai inauguram una. Asta inseamna ca se poate. Noi venim in intampinarea familiilor din Sectorul 5 al Capitalei cu aceste creste si gradinite pe care le-am construit sau reamenajat in aceasta perioada de vara. Ma bucur ca reusim, desi bugetul este redus, sa ne achitam de obligatiile fata de cetatenii Sectorului 5 care aplica la programele noastre sociale, la toate programele noastre de sanatate. Sub nicio forma nu vom renunta la aceste proiecte pentru ca ele sunt apreciate de catre bucuresteni. Da, alegerea e simpla pe 27 septembrie - avem de ales intre o echipa care va mentine in Bucuresti toate beneficiile de care se bucura bucurestenii - iata ce frumos, se bucura bucurestenii. Pana la urma acolo trebuie sa ajungem cu totii, sa ne bucuram de orasul nostru, de a locui impreuna, de a fi fericiti ca participam la viata comunitatii", a explicat primarul general al Capitalei.



Prim-vicepresedintele PSD a adaugat ca PNL vrea sa scoata subventia la transportul public si astfel biletul de autobuz va ajunge de la 1,3 lei la 6 lei, cat si sa elimine subventia la termoficare, lucru care ar tripla factura la intretinere a bucurestenilor.



"In Bucuresti in acest moment exista un mare risc. L-am discutat cu dl Daniel Florea, care a venit de multe ori la Primarie si mi-a spus ca oamenii sunt ingrijorati. Ingrijorati pentru ca adversarii nostri politici vor sa elimine subventia la transportul public in comun. Au si anuntat acest lucru, nu se sfiesc sa spuna clar in emisiuni televizate. Exista ingrijorari cu privire si la faptul ca adversarii nostri politici vor sa taie subventia la termoficare. Asta inseamna pe scurt ca un bilet care acum costa 1,3 lei va ajunge la 6 lei pentru transportul public in comun, iar factura la intretinere se va tripla. Asta e oferta adversarilor nostri. Cu ce venim noi? Venim cu investitii in infrastructura mare a Capitalei si s-a finalizat pasajul Sudului, Ciurel se inaugureaza zilele urmatoare, Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu. De asemenea, investitia in spitale. In fiecare an peste 60-70 milioane euro pentru cladiri noi, sectii noi, aparatura ultraperformanta. De asemenea, imbunatatirea conditiilor pentru transportul public in comun. Doar in cativa ani s-au cumparat 400 de autobuze noi Euro 6, 300 de autobuze hibrid si suntem in proceduri de licitatie pentru 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze", a concluzionat Gabriela Firea.



"De cand a venit la putere, Guvernul Orban nu a avut decat un singur scop: totul pentru alegeri! Nu au intentionat nici un moment sa guverneze tara, iar rezultatele se vad: masuri aberante in numele gestionarii pandemiei, dispret si dezinteres total fata de adevaratele probleme cu care se confrunta romanii, economie distrusa, agricultura lasata in voia sortii, venituri din ce in ce mai mici pentru romani", a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a PSD.Presedintele social-democratilor a fost prezent la evenimentul de prezentare a proiectelor pentru Capitala propuse de candidatul la Primaria Sectorului 5 Daniel Florea. Au mai participat Gabriela Firea, Paul Stanescu si Vasile Dincu.Ciolacu a facut o trecere in revista a initiativelor PSD pentru administratila locala blocate constant de catre PNL."In schimb, principala lor sarcina a fost punerea tuturor resurselor statului la dispozitia PNL si blocarea oricarei actiuni sau masuri, initiate de PSD, oricat de bune ar fi fost ele. Proiectul de dezvoltare si regenerare urbana a Sectorului 5, initiat de primarul nostru, Daniel Florea blocat de Guvern, prin preluarea terenului de 100 de hectare, spre stupefactia partenerilor internationali, BERD si Bancii Mondiale, finantatorii proiectului. Tot in Sectorul 5, proiectul de dezvoltare si regenerare urbana a zonei Ferentari prin transformarea celor 7,4 kilometri de cale ferata dezafectata intr-un bulevard cu patru benzi si cu tramvai atacat la CCR chiar de presedintele Iohannis! Pasajul Doamna Ghica, derulat de primarul General Gabriela Firea atacat si intarziat sistematic de prefectul liberal si de sefii Inspectoratului de Stat in Constructii, la comanda directa a PNL Bucuresti! Toate aceste manevre josnice arata disperarea PNL. Pe 27 septembrie, bucurestenii le vor da o lectie pe care o vor tine minte mult timp: cine seamana vant, culege furtuna", a completat Marcel Ciolacu.El a mai spus ca Daniel Florea se lupta la Primaria Sectorului 5 cu Cristian Bacanu care, ca secretar de stat in Ministerul Justitiei, a avizat tot felul de "traznai" de acte normative ale Executivului."Cu cine se lupta Daniel Florea? Cred ca stiti si dumneavoastra, stiu si eu. Anumite personaje foste politice, cu un trecut tumultuos, cateodata jenant sau incendiar si cu un reprezentant al coalitiei de dreapta, un hibrid produs, mi se pare acum e secretat de stat pe la Ministerul Justitiei, nu am avut placerea sa il cunosc, nici nu mi-am cautat aceasta placere. In schimb, stiu din actele normative emise de Guvernul Romaniei ce traznai mai semneaza din cand in cand. Mi-aduc aminte acea noapte cu 25 de ordonante. Am cerut desecretizarea acelei sedinte de Guvern ca sa vedem si noi cine a avizat juridic acele ordonante. Mi-aduc aminte de alta lege, o aberatie de lege inaintata Parlamentului, prin care drepturile si libertatile romanilor erau incalcate, facultative si culmea m-am uitat cine a avizat acel proiect de lege, l-a avizat. Era tocmai domnul Cristian Bacanu, contracandidatul tau Daniel. M-as fi mirat ca actualul ministru al Justitiei Catalin Predoiu sa fi semnat o asemenea aberatie", a conchis Ciolacu.La randul sau, Daniel Florea a spus ca PSD, potrivit sondajelor, este pe un trend crescator, lucru care se datoreaza si noii echipe de conducere a partidului."PSD este deja intr-o noua etapa a devenirii sale, a dezvoltarii sale, si faptul ca in acest moment in sondaje avem un trend crescator accentuat se datoreaza acestei noi echipe si faptului ca a stiut sa atraga in jurul sau toate vocile si mintile de referinta din partid", a precizat Florea.De asemenea, Gabriela Firea a vorbit despre faptele lui Daniel Florea la Sectorul 5, printre care se numara inaugurarea unei noi crese."Pentru ca sloganul lui Daniel (Florea - n.r.) este <