Marian Oprisan, dupa ce a pierdut sefia CJ Vrancea: Am sufletul impacat, pentru ca mi-am dedicat intreaga viata si cariera judetului Vrancea, care este casa noastra

"Dragii mei vranceni, Va multumesc din suflet, tuturor! Multumesc si ma inclin cu recunostinta in fata celor care ati avut incredere in mine si in proiectele mele si m-ati votat. Multumesc si celor care ati avut o alta optiune si nu m-ati votat. Am sufletul impacat, pentru ca mi-am dedicat intreaga viata si cariera judetului Vrancea, care este casa noastra. Am luptat si am muncit cu toata forta si determinarea pentru un trai mai bun pentru vranceni si sunt mandru de tot ce am reusit sa construiesc in Vrancea in ultimii ani. Imi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am inceput sa fie duse la bun sfarsit, pentru binele dumneavoastra", a scris Marian Oprisan luni pe Facebook.El a adaugat ca este convins "ca timpul va arata justa valoare a oamenilor si a realizarilor fiecaruia"."Pentru mine, lupta continua! Voi ramane acelasi OM, care va fi alaturi de vranceni, le va reprezenta interesele si ii va ajuta, cu toata puterea. Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a mai precizat Oprisan.In judetul Vrancea a fost o prezenta la vot de 50.13% (156.117 voturi). Dupa centralizarea a 98% din voturi, Toma Catalin Dumitru, sustinut de PNL si USR PLUS, a adunat 41.54% din voturi (63.209) iar Marian Oprisan de la PSD a obtinut 37.9% din voturi (57.648).