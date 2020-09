Campanie electorala la Iasi: Maricel Popa, presedintele CJ, a inaugurat Spitalul COVID, dupa ce a amenintat ca intra in greva foamei

"Daca nu se autorizeaza (Spitalul Mobil), eu incepand de vineri voi pune un cort in fata Directiei de Sanatate Publica si voi sta acolo facand greva foamei. Asta este, daca un spital l-am construit in patru luni, de trei luni se asteapta sa se dea o semnatura ca nu ia mai mult de o ora vizita pe teren, cinci minute sa semneze documentul", a declarat la TeleM, Maricel Popa Spitalul mobil este format din aproximativ 100 de containere de diferite dimensiuni si are o capacitate de 250 de paturi, 100 dintre acestea fiind pentru terapie intensiva.Valoarea contractului se ridica la 13,2 milioane euro, iar banii au fost asigurati de catre CJ Iasi (10,2 milioane euro) si CJ Neamt (3 milioane euro).