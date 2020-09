Medicul Virgil Musta, despre cum votam fara sa ne infectam cu COVID-19: "Trebuie respectate trei reguli"

Este vorba despre distantarea fizica, purtarea mastii de protectie si igiena mainilor. Daca aceste norme sunt respectate, posibilitatea de infectare cu noul coronavirus in sectia de votare este extrem de mica, declara medicul Virgil Musta."Daca respectam sau avem o minima responsabilitate, cred ca nu ar trebui sa fie nicio problema. De aceea, eu indemn oamenii sa mearga la vot. Trebuie insa respectate cateva reguli:, la povesti cu altii, si obligatoriu, chiar daca se intalnesc in afara sectiei de votare.In sala,si, dupa aceea, este bine sa aiba un dezinfectant sau sa meargaDaca aceste trei reguli, de distantare, de purtare a mastii, de igiena a mainilor, sunt respectate, nu va fi niciun risc de contaminare.Daca e coada, este recomandabil sa pastram distanta, exact ca la magazine, un metru si jumatate-doi, intre persoane, ca sa nu fie probleme si, bineinteles, purtarea mastii", spune doctorul Virgil Musta, seful clinicii de Boli Infectioase 2, din cadrul Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara, conform unui comunicat de presa.De altfel, medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara au fost consultati de catre autoritatile locale in ceea ce priveste respectarea normelor sanitare in sectiile de votare."Am fost consultati din punct de vedere medical asupra zilei de duminica (n.r. - 27 septembrie), asupra procesului electoral, si, din punctul nostru de vedere, autoritatile locale au luat toate masurile ce necesita o siguranta sporita a cetateanului care iese la vot. Purtatul mastii, dezinfectarea suprafetelor si a stampilelor, inclusiv distantarea fizica noi am prevazut-o mai mare tocmai pentru ca cetatenii, varstnicii si inclusiv populatia tanara sa se simta in siguranta. Personal voi iesi la vot si indemn pe toata lumea sa isi exercite acest drept constitutional", spune prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Timisoara.