MEHEDINTI. Aladin Georgescu a prins un nou mandat la sefia Consiliului Judetean

"Le multumesc tuturor mehedintenilor care mi-au acordat votul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti! Le multumesc si celor care au avut alte optiuni! Pentru toti vom continua investitiile pentru dezvoltarea judetului Mehedinti! Va multumesc totodata, pentru increderea acordata echipelor PSD din judet!Partidul Social Democrat este in continuare lider in preferintele de vot ale mehedintenilor si a reusit sa castige conducerea a 41 de unitati administrativ-teritoriale intre care, Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin si Primariile oraselor Strehaia si Vanju Mare. Ii felicit pe toti colegii mei, pentru rezultatele obtinute atat pentru primarii, cat si pentru consiliile locale si consiliul judetean! a declarat Aladin Georgescu, presedintele Consiliului Judetean Mehedinti", potrivit News Mehedinti