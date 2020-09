Membru al unei sectii de votare din Tulcea acuzat de neglijenta in serviciu

Persoana respectiva i-ar fi dat unui alegator opt buletine de vot , iar acesta a sesizat inadvertentele si a returnat comisiei surplusul de buletine."Sesizarea a fost inregistrata in registrul cauzelor penale, iar in prezent se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de neglijenta in serviciu", a anuntat Manolache.