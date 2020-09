Fostul PSD-ist Mihai Chirica, candidat din partea PNL la Primaria Iasi, nu se considera traseist: "Cei care vorbesc despre traseism sunt niste ipocriti"

Cu toate acestea, intr-un interviu acordat pentru Europa libera , Mihai Chirica afirma ca nu considera ca face parte din categoria politicienilor traseisiti."Nu am plecat dintr-un partid in altul, nu am fost membru al unui partid pana la data programarii unor alegeri si pe urma sa trec intr-un alt partid. Am stat trei ani de zile independent (Mihai Chirica a fost exclus din PSD in 9 februarie 2018 - n.r.), in care mi-am permis sa vorbesc si despre o latura a politicii romanesti si, mai ales, despre cealalta din care fusesem exclus din motivele expuse anterior", a declarat Mihai Chirica.Chirica considera ca "cei care vorbesc despre traseim sunt niste ipocriti" si ca "abordarea acestui subiect este usor fortata", facand referire la lista de consilieri generali propusa de Gabriela Firea pentru Primaria Generala a Capitalei."Ma uitam la lista doamnei Firea, il are pe Petre Roman printre altii pe lista de consilieri locali propusi la Primaria Generala a Capitalei, sau ma uitam la lista USR pe Iasi si am gasit fosti membri din Partidul Social Democrat de pe vremea cand eu ajunsesem acolo si care acum sunt pusi pe listele de consilieri la ei pe la comuna Raducaneni. Adica, nu au voie sa vorbeasca despre traseism atat timp cat i-am gasit pe fostii membri pe care ii aveam in lista cand eram eu presedinte.Dar abordarea acestui subiect este, din punctul meu de vedere, usor fortata, pentru ca democratia in Romania s-a nascut gresit. Prin destramarea FSN-ului care s-a facut ca la o impartire de bodega sau de targ satesc, tu te duci la partid de dreapta, tu te duci la partidul de stanga, tu te duci in partea nu stiu care, tu ramai in noul partid social-democrat, deci cam asta a fost reteta democratizarii Romaniei si cine nu are curaj sa recunoasca lucrul asta inseamna ca nu are ce cauta in politica", a precizat Mihai Chirica.Primarul Iasului considera ca traseismul este justificat daca politicianul "simte ca nu se regaseste in formatiunea politica din care face parte, ca ii este rusine"."Daca migrarea unui om politic se face catre o alta formatiune politica doar dintr-o oportunitate personala, atunci este traseism, pentru ca acel om politic este un oportunist de cea mai joasa speta si trebuie indepartat si oprit, chiar si cu brutalitate daca trebuie, prin lege. Daca migrarea unui om politic care simte ca nu se regaseste in formatiunea politica din care face parte, ca ii este rusine, asa cum s-a intamplat cu foarte multi oameni politici din PSD, carora le era rusine sa mai iasa pe strada cu politica pe care acest partid a facut-o in Romania si s-au dus catre alte formatiuni politice, nu neaparat PNL, din acest motiv ideologic, de sentiment personal, atunci nu mai este traseism, ci este o migrare politica", a afirmat Chirica.Mihai Chirica sustine ca "PNL Iasi nu a racolat niciun primar oportunist, ci pe cei mai buni primari de peste 60 de procente in sondajele facute de catre noi".