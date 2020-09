Mihail Neamtu: "Ma ofer sa construiesc o carciuma fara avize daca domnul Nicusor Dan imi va raspunde azi la telefon"

Postarea lui Neamtu vine in contextul in care litigiul dintre afaceristul Mihai Mitrache zis Caine si Primaria Sectorului 4, condusa de edilul Daniel Baluta ( PSD ), privind suspendarea dispozitiei de demolare a restaurantului cu terasa din Oraselul Copiilor - Parcul Tineretului (detinut de soacra lui Mitrache) a devenit cap de afis, in conditiile in care adversarii politici ai candidatului Nicusor Dan il acuza de trafic de influenta intrucat, prin Asociatia Salvati Bucurestiul, a intervenit in proces in favoarea afaceristului cu carciuma in parc."Ce bizara lista de prioritati pentru un om dornic sa-si etaleze ideile, viziunea si programul mantuitor pentru Capitala. Nu raspunzi la telefon atunci cand te suna potentialii prieteni sau aliati politici intr-o campanie cruciala pentru Bucuresti, dar te misca nedreptatea facuta unui combinator bizar si vulgar, pentru care te agiti si faci drumuri pe la Avocatul Poporului... Renunti la voturile Dreptei conservatoare, dar accepti sustinerea Noii Stangi (si mai faci, daca trebuie, si un selfie zambaret alaturi de Mihai Gadea in studiourile Antena3). Pentru mine e prea mult!", a scris Mihail Neamtu pe Facebook.