Mihail Neamtu: Sunt propunerea PMP pentru postul de viceprimar care coordoneaza institutiile de cultura ale Primariei Capitalei

"Decizia este a celor care fac deja majoritatea si decizia pe care o va lua PNL si USR. In cazul in care va fi cooptat un membru PMP din Consiliul General, va consolida majoritatea.Acum, daca la ora asta cineva se imbolnaveste sau defecteaza, se pierde majoritatea. Nicusor Dan e la doar un vot distanta de a pierde majoritatea. Daca nu este cooptat un membru PMP, ei vor ramane cu o majoritate fragila.Decizia e la Nicusor Dan si liderii USR si PNL. Noi n-am solicitat nimic. E o propunere care s-a facut din partea PMP, Mihail Neamtu, viceprimar pentru institutiile de cultura ale Primariei.In functie de maturitatea politica care va fi demonstrata in urmatoarele zile, Primaria Bucuresti va avea o majoritate consolidata sau nu", a explicat Mihail Neamtu, pentru Digi 24. Acesta a spus ca protocolul de colaborare prevede metodologia de principiu pentru colaborarea intre PNL si PMP, acolo unde se poate constitui o majoritate in consiliile locale si cele de CJ. PNL nu poate constitui majoritati fara PMP in locuri precum Arad si judetul Neamt.