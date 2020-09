Ministerul de Interne anunta masuri de verificare suplimentara a adreselor unde se constata mai multe cereri pentru stabilirea resedintei

Cum se va face verificarea resedintei

Directia de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a introdus noi masuri de verificare suplimentara pentru adresele unde se constata un numar mai mare de cereri pentru stabilirea resedintei. Acestea au fost transmise si catre Serviciile de Evidenta a Persoanelor din teritoriu pentru a fi aplicate." Astfel, in toate situatiile in care se inregistreaza cereri pentru stabilirea resedintei, solicitantul va declara pe propria raspundere ca. Declaratia va fi consemnata pe cerere, in fata functionarului de evidenta a persoanelor.Solicitantul va declara pe propria raspundere scopul/motivul stabilirii resedintei. Declaratia va fi consemnata pe cerere, in fata functionarului de evidenta a persoanelor", a transmis, luni, Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne.In practica, la primirea cererilor pentru stabilirea resedintei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor se vor efectua urmatoarele activitati:1. Se va verifica in baza de date numarul mentiunilor de resedinta valabil inscrise la adresa respectiva.2. Daca la adresa respectiva sunt inscrisese va proceda la informarea structurii locale a politiei nationale, in vederea efectuarii verificarilor in teren, din care sa rezulte daca solicitantii locuiesc efectiv la adresa declarata.In situatia in care, din verificarile efectuate de catre politiAceste verificari vor fi dispuse si in situatia in care se inregistreaza un numar mare de solicitari la aceeasi adresa/adrese distincte.Practic, se vor avea in vedere si cazurile in care cererile s-au depus, succesiv, la intervale relativ scurte de timp, pentru aceeasi adresa.Prin "numar mare de solicitari" se intelege un numar care depaseste media zilnica, saptamanala sau lunara.Prin aceste masuri se pot monitoriza indeplinirea conditiilor necesare pentru acordarea vizelor de resedinta pentru cetatenii cu drept de vot si verificarea legalitatii acestora, in cazul constatarii unei evolutii semnificative a numarului de persoane care isi stabilesc resedinta intr-o anumita circumscriptie electorala.Aceste demersuri se circumscriu Planului General de Masuri aprobat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela , pentru buna desfasurarea alegerilor locale din 27 septembrie.Ministerul Afacerilor Interne mai transmite ca va lua toate masurile din competenta pentru desfasurarea unui proces electoral corect, legal si echidistant fata de toti competitorii politici.Citeste si