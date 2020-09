UPDATE Oficial: Biroul Electoral Central a respins solicitarea MAI de prelungire a votarii dupa ora 21:00

Biroul Electoral Central s-a intrunit duminica intr-o noua sedinta la ora 18,00, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe solicitari de la partide sau asociatii legate de procesul electoral, precum si cea transmisa de MAI.Biroul Electoral Central (BEC) a respins duminica, cu doar doua voturi favorabile, solicitarea MAI de prelungire a votarii in sectiile unde sunt cozi, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul BEC.Potrivit acestora, prelungirea votarii a fost respinsa deoarece aceasta posibilitate este prevazuta de legea 208 din 2015, care reglementeaza alegerile parlamengtare, pe cand alegerile locale sunt guvernate de legea 115 din 2015, act normativ care nu prevede posibilitatea prelungirii scrutinului."Legea 115 prevede ca votarea se inchide la ora 21:00 si doar alegatorii aflati in sala sunt lasati sa mai voteze", au explicat sursele citate.Solicitarea Ministerului Afacerilor Interne de prelungire a votarii dupa ora 21,00 pentru persoanele care asteapta in proximitatea sectiilor sa isi exercite dreptul de a alege se afla pe ordinea de zi a sedintei Biroului Electoral Central, care a inceput la ora 18,00.Biroul Electoral Central s-a intrunit duminica intr-o noua sedinta la ora 18,00, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe solicitari de la partide sau asociatii legate de procesul electoral."Tinand cont de ingreunarea exercitarii votului pentru respectarea masurilor de protectie sanitara, va adresam rugamintea sa analizati si sa dispuneti posibilitatea prelungirii votarii dupa ora 21.00, acolo unde exista persoane care asteapta in proximitatea localului sectiei de votare", cere MAI, intr-o nota semnata de secretarul de stat Gheorghe Sorescu, citata de Digi 24. Potrivit adresei inaintate BEC, solicitarea vine dupa ce in mass media au aparut informatii referitoare "la unele situatii punctuale existente la nivelul sectiilor de votare generate de masurile necesare in contextul pandemiei Covid-19".