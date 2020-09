Ministrul Sanatatii, despre alegerile locale: "Aceste alegeri se vor desfasura in faza a doua a primului val"

Va exista o cabina de vot dedicata. "Tin sa mentionez situatii deosebite, in care alegatorul vine si prezinta la triaj temperatura peste 37,3. El este prioritar si va merge catre o urna si cabina de vot dedicata. Se alege una din urne si va deveni din acel moment urna si cabina de vot dedicata, pentru cei care prezinta simptome sau febra. Se va dezinfecta dupa fiecare participant", a declarat ministrul Sanatatii.De asemenea, vor exista si urne mobile care vor merge prima data la cei cu patologie non-COVID, apoi la cei care se afla in izolare sau in carantina."Aceste alegeri se vor desfasura in contextul pandemiei, in faza a 2-a a primului val. Sunt anumite precautii care trebuie respectate: distantare fizica, portul mastii, dezinfectant".Ministrul aminteste faptul ca, in continuare exista focare in institutii, la persoane insitutionalizate, precum si la agenti economici."Ziua votului este o zi care poate fi gestionata de fiecare parte, in parteneriat".