Miopia PNL si USR+ duce la coabitari si blocaje. Exemplul alegerilor din Constanta.

Conform unui sondaj de opinie realizat de Novel Research la inceputul lunii august (esantion de 600 de subiecti, interviuri fata in fata), dupa retragerea lui Mohammad Murad din cursa, distributia optiunilor arata ca Decebal Fagadau poate castiga lejer cursa, cu un avans de sapte puncte procentuale.Campania abia incepe, dar nu prea vad cum voturile risipite ale USR+ si PNL mai pot fi concentrate asa incat macar un candidat din doi sa recupereze avansul oponentului de la PSD. Situatia arata, in orice caz, mai bine decat daca ar fi intrat in cursa si Murad, independent. In varianta respectiva, sansele victoriei oricarui contracandidat in fata actualului primar ar fi fost aproape nule.Dar, fiindca omul de afaceri nu si-a mai depus candidatura la Constanta, o parte din voturile USR+ si PNL au fost salvate si se intorc la titularii candidaturilor. Daca pe Murad l-a convins Orban sa se retraga, pe Orban n-a putut sa-l convinga nimeni sa-l retraga pe Virgil Chitac.Povestea lui Chitac cu PNL e una relativ cunoscuta la nivel local. Dupa ce a pierdut alegerile la primarie, tot in fata lui Fagadau, in 2016, si dupa ce n-a reusit sa se incoroneze sef al liberalilor constanteni, a demisionat din partid, cu surle, trambite si plangeri penale. Revenit, in 2020, pe post de candidat impus de la centru, organizatia il intampina cu raceala, cum e si firesc. De altfel, ruptura dintre Chitac si partid e vizibila in sondaje. In vreme ce PNL este clasat pe primul loc, cu 29%, Chitac este cu 10 puncte procentuale in urma partidului, un eveniment statistic rar in alegerile din Romania.In mod normal, discrepanta intre candidat si partid nu poate ramane atat de mare la urne si asta pentru ca oamenii aleg, in general, consistent pe cele doua buletine de vot . Ceea ce inseamna fie ca PNL il va ridica pe Chitac mai aproape de nivelul partidului, fie ca partidul va fi tras in jos de candidat, in asa fel incat diferenta sa se pastreze intr-o marja rezonabila de 2-3%, dar niciunul dintre scenarii nu-i garanteaza lui Chitac depasirea fatidicului 26% inregistrat de Fagadau.Pentru a intelege care dintre cele doua tendinte e mai probabila, e suficient sa ne uitam ca, in dinamica, partidul a pierdut din iunie pana in august cinci puncte procentuale (de la 34% la 29%) (conform unui sondaj anterior realizat de acelasi Novel Research). In iunie, Chitac era tot cu 10 puncte in urma partidului (24% fata de 34%). Liderii organizatiei se incapataneaza sa parieze pe el, probabil in virtutea unui joc intern, pentru ca si ei au nevoie sa piarda Chitac, altfel ar exista riscul sa preia organizatia, cu care amiralul se afla in relatii reci.E adevarat ca distributia optiunilor pentru functia de primar e bulversata si de prezenta altor candidate redutabile, Nicoleta Ploscaru si Corina Martin. Asa se explica de ce PNL si USR+ nu mai pot spera la o majoritate confortabila in viitorul consiliu local, insa, chiar facand abstractie de cele doua candidaturi, un candidat comun PNL-USR+ ar fi simplificat mult ecuatia victoriei si ar fi dat consistenta guvernarii locale, cu un primar sustinut de o majoritate solida in consiliu. Intr-un alt scenariu, un candidat liberal sustinut de organizatia locala ar fi avut, de asemenea, sanse mai mari decat cel desemnat azi, chiar si fara sprijinul USR+.Constanta e un exemplu de miopie a liderilor locali sau, mai curind, de viziune partizana si interese marunte, dar el arata, pana la urma, si cum se configureaza relatiile intre centru si filiale. Daca la Bucuresti sau la Galati, PNL si USR+ au reusit sa convina asupra unui candidat comun, la Constanta cele doua formatiuni nu s-au putut intelege. Nu trebuie excluse nici interesele oamenilor de afaceri care tin prizonieri candidati sau organizatii intregi, pariind de multe ori pe doi sau trei favoriti, in asa fel incit rezultatul sa fie convenabil in orice varianta.La Constanta, pare ca acesta e punctul de echilibru la care s-a ajuns. Un grup de afaceri pune jetoanele pe Fagadau si Chitac, organizatia locala a liberalilor prefera sa castige actualul primar decat sa fie preluata de intrusul Chitac, iar Ludovic Orban da din umeri, incredintat de liderii constanteni ca victoria e garantata.Toate aceste aranjamente locale duc la o probabila coabitare intre un primar PSD si o majoritate USR+ - PNL - PMP. Asemenea situatii vor mai fi intalnite si in alte orase, iar cauza principala este votul intr-un tur pentru primari. Acolo unde primarii PSD sunt inca populari si PNL, USR+ pot forma o coalitie majoritara, vor urma patru ani in care executivul si legislativul se vor afla intr-o continua ciorovaiala. Ghici cine va avea de pierdut?