VIDEO MAI: Peste 43.000 de politisti, jandarmi si pompieri, mobilizati in ziua votului

"Avand in vedere amploarea activitatilor organizate pe parcursul procesului electoral, inclusiv in contextul pandemiei de COVID-19, dispozitivul de ordine si siguranta publica a fost suplimentat cu efective de la alte structuri pentru a asigura indeplinirea misiunilor in cele mai bune conditii", a spus Dajbog.Ea a precizat ca MAI a modificat reglementarile privind acordarea vizelor de resedinta, iar la nivel national au fost derulate activitati in teren pentru verificarea respectarii conditiilor de acordare a acestora."Precizez ca in ziua votului vor fi organizate filtre rutiere in intreaga tara pentru a preveni asa-zisul turism electoral", a declarat oficialul MAI.Dajbog a amintit ca, de la inceputul campaniei electorale, au avut loc peste 1.300 de manifestari electorale in Capitala si in alte 588 de localitati, masurile de ordine publica fiind asigurate de aproape 4.000 de angajati MAI.Pe perioada campaniei electorale au fost inregistrate 870 de sesizari privind contraventii sau infractiuni care au legatura cu contextul electoral - 109 dintre semnalari nu s-au confirmat, iar 141 sunt in curs de cercetare."Pe timpul campaniei au fost constatate 327 de contraventii, fiind aplicate 167 de amenzi in valoare de peste 114.000 lei si 160 de avertismente scrise. De asemenea, sunt in cercetare 250 de infractiuni care au legatura cu procesul electoral", a mai spus Dajbog.O alta masura dispusa pentru desfasurarea in conditii de legalitate a votului priveste eliberarea cartilor de identitate. Astfel, pentru solutionarea cu operativitate a cererilor privind eliberarea cartilor de identitate, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI a recomandat serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sa asigure program cu publicul sambata intre orele 8,00 si 16,00 si duminica intre orele 7,00 si 21,00."Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta. Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea de domiciliu sau resedinta", a mai declarat Dajbog.Pentru ziua votului au fost dispuse de catre autoritatile competente o serie de masuri speciale de protectie in contextul pandemiei de COVID-19.* Conform regulilor de protectie sanitara, se vor stabili circuite separate de intrare si de iesire in sediul sectiei de votare si in localul de vot, daca spatiile destinate sectiilor de vot permit acest lucru.* Accesul in localul de vot se va face esalonat, astfel incat in sala unde se voteaza sa nu fie prezenti, in acelasi timp, mai mult de 5 alegatori si sa se respecte distantarea de minimum 1 metru intre persoane.* Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitorul acestuia, dupa caz, se va asigura ca numarul total al persoanelor care sunt prezente in acelasi timp in localul de vot, exceptand alegatorii, nu va fi mai mare de 15.* Alegatorii sunt obligati sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de votare si localul de vot, dar si la iesire. In fiecare sectie vor fi puse la dispozitie flacoane cu dezinfectant.* De asemenea, la intrarea in sectie, alegatorilor li se va masura temperatura.* In cazul in care un alegator este febril sau prezinta simptome respiratorii evidente se va organiza accesul prioritizat al acestuia in localul de vot si se vor lua masuri pentru ca acesta sa petreaca cat mai putin timp in interiorul sectiei. Dupa finalizarea procedurilor de votare, alegatorul va fi condus in afara sediului sectiei de votare, iar cabina de vot va fi dezinfectata.* Toti participantii la procesul electoral trebuie sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pe toata perioada in care se afla in sediul sectiei de votare si in localul de vot.* In interiorul sectiei de vot se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral si cu operatorul de calculator.* Pentru preluarea datelor de identificare in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, alegatorul va fi instruit cu privire la modul de pozitionare a actului de identitate sau a documentului de identitate in suportul terminalului informatic.* Daca acest lucru nu este posibil, aceasta procedura va fi realizata de operatorul de calculator, care ulterior isi va dezinfecta mainile.* In vederea identificarii, alegatorul isi va indeparta masca pentru scurt timp, pastrand o distanta de minimum un metru si jumatate fata de operatorul de calculator.* Buletinele de vot, stampila cu mentiunea VOTAT si pixurile ce vor fi utilizate de catre alegatori pentru semnare in lista electorala trebuie dispuse astfel incat alegatorul sa le poata prelua singur, fara a avea contact direct cu membrii biroului electoral al sectiei de votare.* Dupa exercitarea dreptului de vot, alegatorul isi va aplica singur, la indicatia si sub supravegherea membrilor biroului electoral al sectiei de votare, timbrul autocolant ori stampila cu mentiunea VOTAT, dupa caz, pe actul de identitate sau pe documentul de identitate.* Regulile de protectie sanitara trebuie respectate si in cazul exercitarii dreptului la vot prin intermediul urnei speciale.Persoanele care nu respecta masurile de protectie sanitara stabilite pentru ziua votului pot primi amenda cuprinsa intre 500 si 2.500 lei.