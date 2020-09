Modul inedit de a sarbatori victoria. Un primar din Gorj a salutat multimea de pe un cal, pe ulitele comunei

Alegerile locale din septembrie 2020 s-au incheiat, iar castigatorii au sarbatorit cum au stiut ei mai bine. Unii s-au retras in sedii de campanie unde au sarbatorit cu echipa, altii au petrecut cu familia. Ion Dumitru Popescu, primarul social-democrat al comunei Dragutesti a ales sa iii salute pe alegatori intr-un mod inedit.Primarul, calare pe cal si insotit de un alai de cateva zeci de autoturisme, a dorit, in acest fel sa le multumeasca concetatenilor sai care l-au votat pentru un nou mandat in fruntea comunei, scrie gorjonline.ro