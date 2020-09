Motiunea de cenzura a PSD, motiunea interruptus

Motiunea de cenzura care nu a mai avut loc. Dincolo de spectacol insa a fost un exercitiu politic care s-a vrut in forta pentru Marcel Ciolacu si Victor Ponta . Proaspat ales presedinte al PSD, Marcel Ciolacu a incercat o demonstratie de forta de tip "Dragnea", doar ca nu s-a potrivit nici cu partidul, care a iesit sifonat dupa experienta Dragnea, nemaiputand recupera mai nimic, chiar daca timpul ajuta lumea sa uite, dar nici cu persoana lui. Ciolacu nu are armele necesare, nu are anvergura si nici un background care sa ii permita miscari tactice de succes aducatoare de profit politic.Victor Ponta insista sa ne convinga ca el nu este cu PSD, ca el si cu ai lui sunt partea buna din ceea ce a fost candva PSD, ca Pro-Romania salveaza social-democratia. Victor Ponta trage tare pentru ca partidul sau sa isi consolideze pozitia. Lui Ponta ii place sa fie ceea ce in termeni nu tocmai eleganti este denumit drept "combinagiu" politic. Dar termenul se potriveste cu nivelul precar la care a ajuns politica romaneasca astazi. Pe termen lung, Ponta are vise marete. Legate de Cotroceni.Asa ca cei doi au suflat vant in panzele Motiunii de cenzura intr-un august pandemic in care nu se intampla politic mai nimic. Ciolacu si PSD-ul care s-a facut ca ii canta in struna cu motiunea au capusat pandemia cu teme politice false si gonflate. Intre timp insa din PSD au inceput sa fuga pe capete traseistii de nelipsit in perioadele preelectorale. Asa ca Motiunea a ajuns in port, la Parlament, fara suflu in panze. N-a facut cvorum. Din cele 233 de voturi de care avea nevoie, PSD-ul lui Ciolacu a strans o armata de doar 226.Aceasta motiune de cenzura nu a semanat cu niciuna. Criza de lidership politic a PSD generata de Dragnea care a deconstruit PSD in doar cativa ani eliminand si punand in loc doar apropiati ai sai, o armata de incompetenti, a lasat PSD-ul fara suflu politic. Discursul politic nationalist si conspirationist nu prinde dovada ultimul sondaj publicat de EuropaFm, realizat de IMAS , in care, asta dupa ce in iunie era creditata cu doar 3,4% . Un calcul simplu arata clar ca majoritatea parlamentara se va face fara PSD.In aceste conditii, este clar ca corabia PSD se afla in situatia clasica in care cei care se vor putea lipi de noua putere, vor primi promisiuni, vor oferi pe tava tradarea, vor parasi corabia fara regrete.Ce s-a mai vazut in spectacolul de luni este faptul ca a inceput etapa tradarilor timide, cele deja stiute. Pentru ca asa incepe marea tradare. La micile tradari a conspirat insasi COVID-19. Carmen Dan a postat inca din dimineata zilei de luni ca nu se va putea afla in sala la motiune din motiv de COVID-19. Zis Mitraliera, Catalin Radulescu , a lipsit din motiv de bronista. Micile tradari au dat tonul zilei. Tovarasii de drum ai PSD-ului in ultimii ani, minoritatile au lipsit, iar UDMR s-a aflat in Parlament, dar a precizat ca nu va vota. Precizare care a venit abia la ora 14,00, un mic joc de suspans pana la ceasurile amiezii.Incoltit de presa, Ciolacu a declarat nervos ca nu crede in scenariul imbolnavirilor, ca "nu e nimeni bolnav", ca vor fi excluderi, ca se va amana votul, ca o fi, ca o pati. Apoi, Alfred Simonis, tot mai vocal, a declarat ca "nu mai e oportuna o discutie pe motiune". Iar pe seara, tot Simonis ne-a servit iar felul "Ponta a subminat aceasta motiune".Pe seara, Ponta si-a continuat strategia de a smulge tot ce se poate din povestea cu motiunea si a trantit pe masa declaratia cum ca Ciolacu si PSD au mers la cacialma, "liderii PSD au mers la cacialma". Cu aerul ca da din casa, Ponta a precizat ca fie Ciolacu a fost tradat de oameni, sau spectacolul motiunii s-ar fi facut cu acceptul lui.PSD-ul post-motiune arata ravasit, ca un mare cascaval stricat plin de gauri. Aventura cu Dragnea a dinamitat constructia unui partid care parea beton armat. Decredibilizat, isteric pe fondul pandemiei, cu un discurs pe care nu il crede nimeni, PSD are nevoie de o minte strategica pentru a-si putea aduna puterile. La ora aceasta, PSD nu poseda asa ceva. Ciolacu s-a trezit astazi ca Marele Animal Politic PSD s-a dezumflat. In plus, PSD continua sa "detina" ilegal denumirea de " partid social-democrat", in conditiile in care nu mai are nimic in comun cu social-democratia.PSD nu a reusit sa faca cvorum. Marcel Ciolacu a incercat o manevra de tip "Dragnea", doar ca partidul nu mai este unitatea de monolit, partidul sufera de o acuta criza de lidership care l-a destructurat. Fie ca si-a dorit intr-adevar motiunea sa treaca, fie ca a fost o demonstratie de forta, esecul lui Ciolacu il emasculeaza pe aceasta tocmai de ceea ce isi dorea - o demonstratie de forta in fata propriului partid. Partidul are insa o traditie in a-si devora liderii care pierd.Daca alegerile locale si parlamentare vor arata asa cum arata sondajul EuropaFM, Ciolacu va fi devorat pe partid. Cum nu are forta, nici ca personaj politic, dar si intr-un context social-politic care accentueaza si mai tare impotenta partidului, Ciolacu are zilele numarate. Partidul deja da semne ca fierbe in interior. Partidul traieste cu ajutorul retelelor de mafie politica, traieste prin reteaua care impanzesteste intreg sistemul administratiei centrale si locale. Reteaua primarilor se scurtcircuiteaza, primari vor acces la resurse, iar accesul se face via Guvern. Bataia va fi apriga. Defectarile sunt abia la inceput.Spectacolul motiunii de cenzura de luni a fost spectacolul impotentei politice, cu o motiunea de cenzura care nu a strans nici macar cvorumul, va avea efectul unei demobilizari "emotionale" a PSD. Desigur, vor trage pentru locale, se vor agita, vor continua sa se isterizeze folosindu-se de pandemie in felul lor grotesc epuizand tema politice gonflate, insa in sufletul lor de pesedisti spectacolul motiunii a fost al unei motiunii interruptus, nefinalizata, emasculata. E ca samanta indoielii care incolteste, indoiala care roade. Contextul pandmeic nu ajuta PSD. Oamenii simt efectele sociale si economice ale pandemiei si nu mai cred ca in povesti electorale care promit lapte si miere. PSD are nevoie de o minte strategica care sa il urneasca din fundatura in care se afla. PSD nu mai are o minte strategica, iar Ciolacu e exact omul care se misca politic precum PSD-ul. Lipsit de forta. O umbra a ce a fost candva. Duse vremurile cu un Hrebenciuc, mintea strategic-malefica. Poate isi mai angajeaza consilieri israelieni. Unde sunt consilieri israelieni cand ai nevoie de ei?! Unde o fi Hrebenciuc?!