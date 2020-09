Motiunea PSD. Cine pe cine a sabotat?

Ce efecte politice vor fi insa dupa aceasta motiune?

PSD este fortat sa accepte ca alegerile parlamentare sa se organizeze la timp

In acest moment, desi social democratii sunt in opozitie, scorul lor politic este la un minim istoric, 20.8% . In ultimul an, ei au avut o pozitie privilegiata. Au facut jocurile in Parlament, au avut majoritatea parlamentara, fapt ce le-a permis sa propuna o serie de initiative populiste, dar nu si-au asumat raspunderea guvernarii. Cabinetul Orban a fost cel care a gestionat pandemia, cu toate implicatiile ei, atat sanitare cat si economice si sociale, in timp ce PSD s-a pozitionat ca opozant si a incercat sa critice masurile guvernamentale.Acum, la cateva ore dupa esecul motiunii avem tabloul complet al jocului politic. PSD s-a autosabotat inca din momentul lansarii acestei motiuni.Anuntul privind depunerea motiunii a fost lansat cu cateva zile inainte de Congresul social democratilor. Ciolacu a facut acest anunt, incercand sa arate ca face o opozitie dura la adresa PNL si ca vrea inlaturarea Guvernului Orban. La cateva zile dupa desfasurarea Congresului, in interiorul PSD, s-a discutat strategia in privinta abordarii motiunii si data votarii.Aici apare insa un moment care ne da de gandit. Din atatia oameni cu experienta in politica, in viata parlamentara, nu a fost nimeni care sa se gandeasca ca motiunea nu ar putea trece si ca efectele ar putea fi devastatoare pentru partid, in plina campanie electorala?Oamenii care sunt de cateva mandate in Parlament, care au vazut multe in politica, care au mai trait motiuni de cenzura si care stiu ce face adversarul in aceste momente nu s-au gandit la rezultat si ca s-ar putea proiecta imaginea unui partid impotent?In fond, se vede cu ochiul liber ca scorul actual al PSD este departe de scorul politic al partidului de acum 4 ani. Sunt cativa zeci de parlamentari care nu vor mai prinde loc pe lista. Acestia sunt prada usoara pentru orice premier care le poate oferi diverse lucruri pentru a-i determina sa nu voteze motiunea.Nu cred ca aceste lucruri nu au intrat in analiza social democratilor, ci mai degraba cred ca taberele din interior s-au impins reciproc spre un esec. Miza a fost una de ordin intern. Ciolacu a preferat sa mearga pe mana "vechii garzi", sa depuna motiunea, chiar daca stia ca nu are cum sa treaca, doar pentru a iesi de sub presiune. Probabil strategia "vechii garzi" a fost aceea de a-i submina pozitia lui Ciolacu din prima luna de mandat.Reactia lui Serban Nicolae , aparuta la cateva ore dupa esecul motiunii, pare sa confirme ipoteza sabotajului intern si faptul ca fiecare tabara a vrut sa profite de acest lucru si sa arunce esecul in capul adversarului. Acesta a scris pe facebook: " O mare si nescuzabila rusine..."Este clar ca pana la sfarsitul acestei legislaturi nu vom mai avea in Parlament motiuni de cenzura. Guvernul Orban nu va mai fi amenintat si pozitia lui nu va mai fi in pericol.PSD nu mai poate depune o motiune in septembrie fara a mai risca sa se faca de ras. Suntem in septembrie, Parlamentul va mai lucra pana in noiembrie, dar este limpede ca social democratii nu mai controleaza jocurile si nu mai pot strange o majoritate. In cazul putin probabil in care acestia vor mai depune o motiune, rezultatul ar fi acelasi, un esec cu consecinte grave pentru imaginea partidului.Strategia social democratilor de a lasa Guvernul Orban sa incaseze efectele negative ale guvernarii nu a dat rezultat. Se vede si in sondajul de astazi, ca in ciuda crizei, PNL reuseste sa isi mentina un avantaj considerabil. Opozitia facuta de PSD nu este eficienta, partidul nu creste, adversarii nu scad.Social democratii sunt prinsi ca intr-un cleste, pot critica guvernul, dar nu pot initia o motiune de cenzura. Nu pot arata propriului electorat ca au arme eficiente impotriva guvernului desi au cel mai mare numar de parlamentari.Din acest moment, PSD va fi obligat sa schimbe strategia, sa accepte desfasurarea alegerilor la timp, pentru a-si putea securiza macar scorul actual.Ciolacu va putea incepe curatenia interna.In ipoteza in care Ciolacu a acceptat sa depuna motiunea la presiunea "vechii garzi", atunci acesta este momentul cel mai bun pentru ca presedintele PSD sa elimine de pe viitoarele liste pentru Parlament pe cei care au impins partidul spre esec.