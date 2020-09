Mugur Cozmanciuc, reactie dupa ce a pierdut alegerile pentru functia de presedinte al CJ Neamt: "Sunt mahnit ca nu toti colegii au avut increderea ca se poate castiga"

Mugur Cozmanciuc, care a pierdut in fata social-democratului Ionel Arsene, considera ca situatia trebuie sa fie un moment de reflectie pentru toti liberalii."Sunt mahnit ca nu toti colegii au avut increderea ca se poate si ca, impreuna, vom castiga. Era nevoie cel putin de mai multa energie, pentru a transmite, cu intelepciune, aceasta incredere si nemtenilor. Poate asta va fi o lectie pentru fiecare dintre noi, un moment de reflectie asupra prioritatilor pe care le-au avut. Pentru ca fiecare comunitate are conducatorii pe care ii merita si fiecare se va bucura de ceea ce a ales", a declarat presedintele PNL Neamt.Mugur Cozmanciuc a subliniat ca PNL Neamt va fi vocea si ochii cetatenilor care doresc schimbare."PNL Neamt va reaminti constant PSD ca alianta sub sigla careia a castigat la judet promitea, inca din nume, "modernizarea Neamtului". Apelul meu de azi este sa dam dovada de solidaritate, pentru a avea parte de respect, si ulterior, prin munca, sa avem si bunastare", a mai spus Mugur Cozmanciuc.Presedintele PNL Neamt a multumit tuturor sustinatorilor sai si ai echipei liberale, dar si celor care au castigat din partea PNL alegerile in judet.Functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt a fost castigata de social-democratul Ionel Arsene care a candidat din partea Aliantei pentru Modernizarea Neamtului 2020 PSD ALDE PPU.Conform numaratorii paralele, Ionel Arsene a obtinut 41,42%, in timp ce candidatul PNL, deputatul Mugur Cozmanciuc, a intrunit 33,64%.Pe pozitia a treia se afla candidatul USR PLUS Florin Zaharia cu 9,88%.Potrivit Biroului Electoral Judetean Neamt, prezenta la vot a fost de 43,21%, mai mica fata de alegerile locale de acum 4 ani cand s-a inregistrat o prezenta de 47,73%.