N-a fumat, dar a si furat

Spre deosebire de ea, toti bucurestenii sunt rapusi zilnic de supradoze. Dioxid de carbon, dioxid de azot, particule PM10. Plamanii bucuresteanului mediu rivalizeaza cu orice teava de esapament care n-ar trece vreodata testul RAR. "Revolutia traficului" a esuat intr-un nor dens, pogorat astazi in fiecare locuinta, in fiecare parc.Dar avem si o veste buna. Gabriela Firea nu consuma droguri. Asta nu inseamna ca nu furnizeaza viziuni narcotice tuturor bucurestenilor "curati" ca si ea, cu ocazia sarbatorilor de Paste: iepurasi gigantici si oua megalitice.E cert ca Firea nu fumeaza, nu trage pe nas, are venele intacte. Si asta o indreptateste - conform conditiilor de participare la o dezbatere in care sa dea socoteala pentru esec - sa mai primeasca un mandat!In plus, ne spune aluziv primarita, n-are nici covid19. A fost cuminte, a purtat masca, s-a spalat pe maini, desi mainile miros inca a bani necinstiti. Mai mult decat atat, a dat teste gratuite poporului vacantier, a incercat sa adune restul poporului pe Arena Nationala, tot pentru teste, dar nu ca la Simona Halep , ci unul cate unul, frumos incolonati, ca sa nu mai auda huiduiala traumatizanta de dupa mitingul impotriva statului paralel, organizat impreuna cu daddy Dragnea. Alti bani aruncati, alta distractie de stadion, alt esec rasunator.Sigur ca nu putea sa ia covid 19 in aceasta campanie! Unde ar fi putut sa-l ia? In platourile aseptice ale televiziunilor gras platite din banii bucurestenilor? In spatele ecranului dincolo de care s-a ascuns de nemultumirea alegatorilor postand manipulari si fanfaronada? Nu era nevoie de niciun test pentru bula in care s-a izolat de furia mocnita a oamenilor. O credem pe cuvint.N-a fumat. Gabriela Firea insa a furat. A furat milioane de ore din timpul nostru petrecut in trafic, azi mai mult decit acum patru ani. A furat zeci de milioane de lei aruncati presei sau in chermeze sarbatoresti cu luminite scumpe.Banii publici care nu imbunatatesc calitatea vietii cetateanului sunt bani furati din buzunarul acestuia. Banii cheltuiti pe vouchere, propaganda, salariile clientelei lenese, in vreme ce sute de mii de bucuresteni se spala in lighean vara si se incalzesc cu plapuma iarna, sunt bani furati. Banii irositi pe poduri marete care duc catre nicaieri, cum e pasajul Ciurel, sunt bani furati. Sunt bani care nu produc nimic, nu amelioreaza nimic, in afara vietilor unor apropiati sau ale patronilor unor firme de casa.Cu aceasta curatenie a sangelui, neafectat de virusi si de droguri, Gabriela Firea mai vrea un mandat. Unul in care ar trebui, conform sondajelor, sa conduca metropola cu o majoritate ostila in Consiliul General.Daca avem astazi o certitudine, aceea e ca, dupa 28 septembrie, partidul ei de suflet, PSD , nu mai are cum sa realizeze o majoritate in Consiliul General, indiferent daca ea castiga sau nu. Ea nu va mai avea nici toti primarii de sector, nici majoritate parlamentara, nici guvernul. Dar toate astea le-a avut timp de trei ani si jumatate. Si n-a facut nimic. Cum ar putea sa convinga pe cineva ca va face mai mult decat nimic atunci cand nu mai beneficiaza de niciun sprijin politic pentru decizii?Cum ar putea sa promita ceva cand, in primul mandat, s-a certat cu toti cei cu care a pornit la drum? Cu prim-ministri pusi de partidul ei, cu seful partidului ei, cu primarii de sectoare, cu propria organizatie. Daca n-ai putut sa te intelegi cu cei de-o seama, cum o sa coabitezi intr-o formula politica divergenta?Sangele curat al primaritei e menit sa transmita mesajul aluziv ca principalul ei competitor ia droguri. Iata diferenta! Ultima oara a produs niste inregistrari din care reiese ca edilul de la patru a ras cu buldozerul o constructie legala. Dar a intors pe dos faptele impotriva competitorului, adica, vedeti dumneavoastra, Nicusor s-a inhaitat cu interlopii. Mai exact, Dan trebuia coborat la nivelul ei de integritate. De aici incolo, mai ramane o singura intrebare - cine a falimentat Bucurestii? Gabriela Firea sau Nicusor Dan ? Da, in cel mai scurt bilant al mandatului de pe planeta, in data de 6 iunie 2019, primarita a proclamat bugetul falimentar al Capitalei.Indiferent de iepurasii pe care i-a inscris in cursa, in ciuda manipularilor cu presa complice la dezastrul Capitalei, Firea ar putea avea o mare surpriza in ziua de 27 septembrie 2020: multi alegatori veniti la urne cu testul serologic la purtator. Testul cu care vor dovedi ca, dupa patru ani de cosmar urban, au dezvoltat deja anticorpi la circ, populism, inselatorie si propaganda platita chiar din banii lor. Si-acela va fi sfirsitul.