Nicusor Dan a castigat alegerile la Primaria Bucuresti cu 42,81%, potrivit datelor finale. Cum s-au impartit procentele in sectoarele Capitalei

Candidatul PSD Gabriela Firea , a intrunit 37,97% din preferintele bucurestenilor, reprezentand 250.690 voturi.Candidatul PMP, Traian Basescu , a obtinut 72.556 de voturi, candidatul Pardului Verde, actorul Florin Calinescu a fost votat de 13.742 de persoane, iar liderul ALDE , Calin POpescu Tariceanu a obtinut 9.892 dintr vourile valabil exprimate, iar Ioan Sirbu (Alianta Pro Bucuresti 2020) are 5.315.Restul candidatilor inscrisi in cursa pentru primarul general au obtinut sub 5.000 de voturi.Rezultatele finale pentru primariile de sector: Clotilde Armand (Alianta USR-PLUS, sustinuta de PNL) - 36.455 de voturi (40,94 %)Actualul primar Daniel Tudorache (PSD) - 35.451 de voturi (39,81 %)Radu Nicolae Mihaiu (Alianta USR-PLUS) - 42.094 (36,90%)Dan-Cristian Popescu - 35.920 de voturi (31,49%) Neculai Ontanu (Alianta electorala ADER-PPU SOCIAL-LIBERAL) - 16.035 de voturi (14,05%) Robert Negoita (Alianta PRO Bucuresti 2020) - 58.786 de voturi (43,74%)Adrian-Flavius Moraru (PNL) - 38.279 de voturi (28,48%)Aurelian Badulescu (PSD) - 18.427 de voturi (13,71%)Daniel Baluta (Alianta electorala PSD-PPU SOCIAL-LIBERAL) - 58.577 de voturi (57,03%)Elena-Simona Spataru (Aianta USR-PLUS) - 30.688 de voturi (29,87%)Cristian-Victor Popescu Piedone (Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal) - 25.902 de voturi (28,08%) Daniel Florea (PSD) - 23.649 de voturi (25,63%)Cristian-Tudor Bacanu (PNL) - 23.282 de voturi (25,24%)Ciprian Ciucu (PNL) - 54.134 de voturi (43,39%) Gabriel Mutu (PSD) - 43.105 de voturi (34,55%).