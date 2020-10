Nicusor Dan a fost validat in functia de primar general al Capitalei de Tribunalul Bucuresti

"Valideaza mandatul de primar general al municipiului Bucuresti ales la alegerile autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 in persoana domnului Dan Nicusor Daniel. Prezenta incheiere se comunica de indata prefectului si secretarului general al municipiului Bucuresti cu obligatia aducerii la cunostinta publica prin afisare la sediul unitatii administrativ teritoriale, in termen de cel mult 24 ore de la comunicare. Cu drept de apel pentru cei interesati in termen de doua zile de la aducerea la cunostinta publica, cererea de apel urmand a fi depusa la tribunal", se arata in decizia tribunalului.Potrivit datelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP), candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a castigat alegerile pentru Primaria Capitalei, obtinand 42,81% din voturi (282.631). candidat din partea PSD , a intrunit 37,97% din preferintele bucurestenilor, reprezentand 250.690 voturi.Pe 3 octombrie, Gabriela Firea declara ca alegerile locale din 27 septembrie au fost castigate "prin frauda, masluire, viciere", precizand ca va merge "mai departe" in Justitie.Ulterior, ea anunta ca, dupa analiza finala a Biroului Electoral Central, va depune o plangere la Parchet pe tema "viciilor" de la alegerile din Bucuresti.