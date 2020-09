VIDEO Nicusor Dan dezvaluie "cumetriile" din Primaria Capitalei : "Caracatita Firea - Pandele din Voluntari". Lista "pilelor"

Declaratiile lui Nicusor Dan:

O sa prezint azi 33 de nume:

"O sa vorbim azi de Primaria Capitalei. O sa arat care este gruparea care conduce Primaria Capitalei, gruparea adusa de cuplul Pandele-Firea, o sa arat ca Bucurestiul este administrat pe baza de cumetrie, ca sunt promovati oameni care fie sunt oameni de incredere, fie sunt neamuri, fie vecini, fie parteneri de afaceri, fie copii de vecini, de neamuri.O sa vedem de ce au insistat sa infiinteze companiile municipale, declarate ilegale, pentru a da un scop in viata acestor oameni si mai ales pentru ca acesti oameni, prin achizitii directe, sa dea bani publici catre alti prieteni din aceeasi retea. Schema a fost initiata intai la Voluntari si apoi adusa la Bucuresti.1.- a fost prefect al Bucurestiului la momentul 10 august. Este colega cu Florentin Pandele in dosarul Flota, in care au fost inculpati amandoi.2.- actualul sef al Politiei Locale, vine din Politia Locala Voluntari, este si presedintele Consiliului de Administratie la Compania Municipala Strazi, Poduri, Pasaje. Tatal sau a fost coleg, prieten si coinculpat in dosarul Flota cu Florentin Pandele. A mai fost prefect de Ilfov.3.- fostul sef al Politiei Locale, a fost director Apa Canal si directorul unei companii din Voluntari, nu a prezentat niciodata la angajare diploma de bac. E cumatru cu Nicu Gheara, adica copiii lor sunt casatoriti, a fost inlocuit din functie dupa dosarul masinilor de zapada, care au fost cumparate pe 12 companii pentru a se evita procedurile de achizitie publice. Este implicat in achizitia masinilor pentru Politia Locala. El s-a ocupat sa schimbe numerele de inmatriculare ale masinilor care aveau inscriptia PMB.4.- nasa lui Firea si Pandele, director la Directia Statistici si Strategii. Vine din prefectura judetului Ilfov. In 2018, a castigat 247.000 de lei din diferite functii pe care le-a ocupat in PMB.5.- sora mai mare a Gabrielei Firea, director executiv in Primaria Voluntari. A fost presedintele unei companii municipale din Voluntari.6.- sora mai mica a Gabrielei Firea, angajata in primaria Voluntari.7., partenerul de viata al Angelicai Cobzaru, din functia de pompier in cea de director la compania de paza si administrator la compania de strazi.8., partenera de viata a lui Mohamed Hanifi, un alt nas al cuplului Pandele-Firea, directoarea generala a Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti. Venituri anuale de 100.000 de lei, dar este si in Consiliul de Administratie al Companiei de Cimitire, este si membru in Consiliul de Administratie al companiei Ciclop si in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Gomoiu si a decontat deplasari in Abu Dhabi, Dubai, Rio de Janeiro, Beijing si multe altele. Centrul a facut numai achizitii directe, companiile care au castigat aceste achizitii directe sunt controlate de Elena Neagu si Matteo. Sunt companii care inainte de 2016 nu aveau niciun venit si dupa au organizat toate evenimentele publice din Bucuresti ale acestui centru pentru tineret si ale altor institutii culturale ale primariei.9.conduce marile lucrari de infrastructura ale Bucurestiului, membru in consiliul de administratie la Compania de Parcuri si Gradini, castiga 150.000 de lei pe an si vine din cadrul Directiei de Urbanism din Primaria Voluntari.10.este consilier local in Voluntari si lucreaza la compania municipala de consolidari, director general adjunct, pentru care primeste vreo 25.000 de lei pe an.11.conduce consiliul de administratie al Companiei de Publicitate si Afisaj, vine din Primaria Voluntari.12., presedinta organizatiei de tineret a PSD Bucuresti, membra a consiliului de administratie a Companiei de Publicitate si Afisaj si director al Companiei de Tehnologia Informatiei. Mai este si la Ciclop, si consilier local la Sectorul 6 si consilier personal al Primarului.13., comandant de nava, coleg cu Pandele, a fost administratorul public al orasului Voluntari, city manager, a condus compania de parking din Bucuresti, membru al consiliului de administratie al Companiei de Publicitate si Afisaj. A condus compania de apa canal din Voluntari, iar sotia lui este director executiv la Primaria Voluntari pe chestiuni de protectie sociala.14., era expert in daune, deci lucra in asigurari si a ajuns directorul companiei municipale de Parcuri si Gradini.15.- cel care a condus RADET si acum Termoenergetica, este si administrator la compania municipala la compania de parcuri si gradini si a lucrat in managementul traficului. Este in comisia pentru aplicarea legii 550", a declarat Nicusor Dan in cadrul conferintei de presaPanoul afisat de Nicusor Dan in cadrul conferintei: