Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei: "Avem 15 scoli care nu pot sa fie deschise, pentru ca nu s-au terminat lucrarile in ele. Asta mi se pare incalificabil"

"Dupa cum stiti, este ceva ce ni se intampla in fiecare an. Autoritatile publice din Bucuresti constata cu surprindere ca vine iarna si in septembrie constata cu surprindere ca incepe scoala. Bineinteles, suntem intr-o situatie de criza sanitara, exista niste informatii care trebuie culese in timp real si in functie de aceasta este normal sa ia decizii. Probabil ca ar fi trebuit Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta sa se intalneasca acum o saptamana si nu azi", a spus duminica Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa.Pe de alta parte, Nicusor Dan a afirmat ca i se pare foarte grav faptul ca exista 15 scoli in Capitala unde cursurile nu vor incepe la timp, deoarece nu au fost finalizate lucrarile de reabilitare."Lucrul cel mai grav este faptul ca avem 15 scoli, care nu pot sa fie deschise, pentru ca nu s-au terminat lucrarile in ele. Asta mi se pare incalificabil", a aratat Nicusor Dan.