Nicusor Dan: "Candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica. Arunca milioane de euro din banii bucurestenilor pentru propaganda politica"

"Asa cum banuiam, candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi de mine, in conditiile in care suntem singurii candidati cu sanse de a castiga alegerile, care se desfasoara intr-un singur tur. Inteleg ca azi (luni - n.red.), in sedinta CGMB, a respins aceasta dezbatere. Mai inteleg ca prim-vicepresedintele PSD prefera sa mimeze, insa, o dezbatere cu mai multi candidati, preferatii sai, la care sa cheme angajati cu carnet de partid ai STB si Termoenergetica, sa perturbe discutiile, dupa modelul Badulescu si Florea", a scris Nicusor Dan luni pe Facebook El precizeaza ca poate participa la o dezbatere publica alaturi de Gabriela Firea , organizata oriunde si la STB si la Termoenergetica, conditia fiind sa existe o dezbatere unu la unu."Nu am o problema cu locul ales, poate fi oriunde, inclusiv la sediul PSD. Vin oriunde, si la STB si la Termoenergetica. Singura conditie este sa fie o dezbatere 1 la 1, care sa permita publicului sa vada fata in fata singurii candidati cu sanse si solutiile pe care acestia le propun bucurestenilor. Cred ca este o chestiune de bun simt, in conditiile in care alegerile locale nu se organizeaza in doua tururi, iar toate sondajele arata o polarizare puternica a voturilor, intre primii doi candidati. Practic, ne aflam intr-o situatie de tur 2", a completat Dan.Acesta a adaugat ca va insista ca pana la finalul campaniei electorale sa existe o astfel de dezbatere intre candidatii la Primaria Capitalei."Sigur, nu ma astept de la Gabriela Firea sa participe. Strategia ei este sa minta in medii controlate, in care nu o poate contrazice nimeni si sa arunce milioane de euro din banii bucurestenilor pentru propaganda politica. Voi insista pana la final ca aceasta dezbatere, una sau mai multe, sa aiba loc. E timpul ca Gabriela Firea sa raspunda pentru minciunile repetate cu privire la realizarile inexistente din Bucuresti", a conchis Nicusor Dan.