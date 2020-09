VIDEO Nicusor Dan cere alegatorilor sa iasa la urne: "O sa avem in seara aceasta un final fericit, daca ritmul de vot se pastreaza asa cum este acum"

Nicusor Dan a cerut alegatorilor sa iasa la vot pentru evitarea aglomeratiei de mai tarziu."Dragi bucuresteni, multumesc ca iesiti, in continuare, in numar mare la vot. Vreau sa va rog, ca si la precedenta interventie, doua lucruri: in primul rand, sa iesiti, inca de acum, la vot, ca sa evitam aglomeratia de mai tarziu. In al doilea rand, sa cautati cu atentie pe buletinul de vot pentru Primarul General, numele candidatului pe care doriti sa-l votati", a transmis Nicusor Dan.El a precizat ca toate informatiile converg ca duminica seara va fi un final fericit."Vreau sa va mai rog sa ignorati informatiile mincinoase pe care le propaga site-urile si, mai ales, televiziunile de propaganda.. toate informatiile de pana acum, converg catre ideea ca o sa avem in seara aceasta un final fericit, daca ritmul de vot se pastreaza asa cum este acum. Ar insemna asta, un inceput pentru Bucurestiul pe care ni-l dorim si ar insemna o victorie pentru valorile pe care ne luptam. Sunt foarte optimist! Iesiti la vot! Iesiti inca de acum!", a mai afirmat candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei.Prezenta la vot in Bucuresti este in acest moment de 19,56%.