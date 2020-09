Nicusor Dan, despre mandatul Gabrielei Firea: "Tot timpul acestui mandat am vazut sabotaje, plansete, amenintari cu plangeri penale si rezultate zero"

"Candidatul PSD nu a venit in fata bucurestenilor cu un rezumat real a ceea ce a facut, dimpotriva a venit cu tot felul de lucruri inventate care pot fi usor contracarate si cred ca nu doreste lucrul acesta", a afirmat Nicusor Dan, miercuri seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.El a enumerat mai multe probleme din Capitala. "Traficul e mult mai prost decat acum patru ani, deci nicidecum nu a fost o revolutie in trafic. Poluarea: Romania condamnata pentru Bucuresti de Curtea Europeana de Justitie si Comisia Europeana spune ca proiectele propuse pentru Bucuresti sunt iluzorii. (...) Mai mult, prin PUZ-urile de sector pe care le promoveaza prevad desfiintarea a 400 de hectare de spatiu verde care devin construibile, ceea ce e incalificabil", a afirmat Nicusor Dan.Dan a criticat din nou faptul ca nu au fost accesate fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de termoficare din Capitala, aratand ca de acest domeniu de ocupa un fost politist si o chimista, aflati in relatii apropiate cu familia Firea-Pandele."Tot timpul acestui mandat am vazut sabotaje, plansete, amenintari cu plangeri penale pentru tot ce inseamna spectru administrativ in tara asta si rezultate zero", a mai afirmat Nicusor Dan.El a criticat-o pe Firea ca a fost "cot la cot cu Liviu Dragnea la mitingul impotriva justitiei" din anul 2018. Nicusor Dan a precizat ca i se pare "foarte comic" faptul ca Gabriela Firea vorbea despre transparenta la momentul la care a fost aleasa, el aratand ca in cei patru ani de mandat Gabriela Firea a dat dovada ca nu doreste transparenta in administratia pe care o conduce.