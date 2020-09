Nicusor Dan, despre poza cu Firea in clasa alaturi de copiii ei: "E dovada ca Firea si Pandele nu respecta nimic, nici legea, nici pe ceilalti parinti"

El a adaugat ca Firea, la Primarie, "la fel ca Elena Ceausescu, le ordona directorilor sa-i tina trena la prezentarea << maretelor realizari >> ale mandatului sau, sa o aprobe si sa o aplaude"."Aceasta poza este imaginea privilegiului si dovada ca Firea si Pandele nu respecta nimic, nici legea, nici pe ceilalti parinti. Ei - Firea si Pandele - au voie sa intre in scoala in plina pandemie, ceilalti parinti, nu. Ei au voie sa-si duca copiii in clasa, ceilati parinti, nu.Cel mai grav insa este ca, prin incalcarea discretionara a normelor sanitare impuse de catre autoritati, familia Firea-Pandele a pus in pericol sanatatea tuturor copiilor din acea clasa. Auto-privilegierea prin abuz de putere este un mod obisnuit de actiune al actualului primar", a scris Nicusor Dan luni pe Facebook Acesta a mai spus ca Gabriela Firea , pana nu demult, nu putea ajunge la Primarie decat cu o coloana cu girofar de la politia locala, care sa-i deschida drumul de la Voluntari in Bucuresti"Pana nu demult, nu putea ajunge la Primarie decat cu o coloana cu girofar de la Politia locala, care sa-i deschida drumul din Voluntari in Bucuresti. La Primarie, la fel ca Elena Ceausescu, le ordona directorilor sa-i tina trena la prezentarea << maretelor realizari >> ale mandatului sau, sa o aprobe si sa o aplaude. Acum, cand vrea sa aiba parte de momente placute in prima zi de scoala, intra in clasele scolii, in timp ce parintii isi lasa copiii, cu inima stransa, in fata portii", a adaugat Dan.El a adaugat ca "voi, toti cei care aveti copii sau nepoti de scoala, pe care a trebuit sa-i lasati azi la poarta scolii fiindca n-ati avut voie inauntru, mai priviti o data aceasta poza"."Va astept la vot pe 27 septembrie, sa-i spuneti Gabrielei Firea ca privilegiul ei de a-si bate joc de bucuresteni trebuie sa ia sfarsit!", a conchis Nicusor Dan.Primarul Capitalei Gabriela Firea si sotul sau, primarul orasului Voluntari Florentin Pandele s-au fotografiat luni cu cei doi fii ai lor intr-o sala de clasa, desi in cele mai multe scoli nu a fost permis accesul parintilor. Imaginile, in care niciunul dintre cei patru membri ai familiei Firea-Pandele nu poarta masca, au fost postate de Firea pe contul sau de Facebook si apoi sterse in conditiile in care a fost criticata de unii dintre cei care i-au accesat pagina.Firea a explicat pentru G4Media ca parintii si copiii mici au avut voie in scoala in grupuri de cate 5 pentru a prelua manualele, ca era foarte dimineata si ca nu a interactionat cu alti copii sau parinti.