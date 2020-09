Nicusor Dan: "In prima saptamana dupa investire voi prezenta situatia financiara a PMB"

Totodata, intrebat la B1Tv daca apreciaza ca ar putea exista persoane din randul administratiei precedente care sa ajunga la inchisoare, Nicusor Dan a replicat: "As paria pe asta"."In orice caz, foarte repede o sa aflati situatia financiara a primariei. Primaria Generala, care trebuie sa dea o subventie si pe care nu a dat-o si lipsesc 800 de milioane de lei - toata aceasta situatie financiara a primariei si a institutiilor din subordine o sa o aveti intr-o saptamana, pentru ca si eu vreau sa o am intr-o saptamana, ca sa nu intram in incapacitate de plata", a spus el.Nicusor Dan a mentionat ca va fi realizat si un audit de catre o companie specializata, in urma unui vot in acest sens in Consiliul General si a unei proceduri de achizitii, demers care ar putea dura 4-6 luni. A aratat ca vor fi analizate afacerile de coruptie despre care a vorbit in timpul campaniei electorale, dar a mentionat ca mandatul sau va consta in primul rand in rezolvarea marilor probleme ale orasului."Pe afacerile de coruptie de care am vorbit in campania asta electorala, fara indoiala, ne vom duce catre ele. Ne vom duce si pe marile dosare de retrocedari. Cum de au fost improprietariti oameni in Parcul Herastrau? (...) Nu acesta este obiectivul meu. Cred ca mandatul meu, pe care mi l-au dat bucurestenii, este sa rezolv problemele curente, mari, grave ale acestui oras si sa ii dau o directie de dezvoltare. Adica sa atragem mari investitii in Bucuresti, sa il profilam pe piata globala ca centru de IT, sa avem centre de conferinte, sa aiba loc aici evenimente de business, sa vina o agentie europeana sa se instaleze la Bucuresti", a precizat primarul general ales.El a adaugat ca de-a lungul timpului i-au fost aduse la cunostinta diverse situatii, precum concursuri trucate sau oameni angajati fara diplome, aspecte despre care spune ca vor fi verificate."Un segment important din Primaria Capitalei este corpul de control al primarului. De-a lungul timpului mi-au fost aduse la cunostinta concursuri trucate, oameni angajati fara diplome. Toate lucrurile acestea vor fi verificate si in masura in care ele sunt penale, vor fi directionate catre organele competente. In plus, am vorbit de niste mari afaceri de coruptie: de Parcul Verdi, de Cinema Lumina, de achizitia tramvaielor. Promit ca ne vom uita cu mare atentie", a mai spus el.Potrivit lui Nicusor Dan, una dintre primele masuri pe care intentioneaza sa le ia va fi demiterea sefului Directiei Juridice.Totodata, a vorbit si despre un prim gest, cu valoare simbolica - deschiderea usilor primariei, aflate peste drum de Cismigiu."Acum, ea (usa, n.r.) e inchisa cu lacat si daca nu ma insel, are si un covoras, iar bucurestenii intra prin niste intrari laterale, inguste. Am fost acuzat ca acesta e programul meu de campanie. Nu. Dar este un gest simbolic", a spus el.