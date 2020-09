Nicusor Dan, glume pe seama lui Serban Nicolae si a parlamentarilor PSD care i-au facut plangere la DNA: "Multi pesedisti intra acolo, putini ies"

Ulterior, Nicusor Dan a glumit si a spus ca le-a trebuit mult curaj sa depuna plangerea la DNA, unde "multi pesedisti intra, putini ies".Parlamentarii PSD Serban Nicolae, Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Caruceru, Daniel Zamfir, Tudor Beatrice au depus, marti, un denunt la DNA impotriva lui Nicusor Dan, candidatul PNL USR -PLUS, la Primaria Capitalei, cu privire la savarsirea faptelor de santaj, luare de mita, trafic de influenta, fals in declaratii, spalare de bani si solicita inceperea urmaririi penale si trimiterea in judecata a acestuia."Inteleg din presa ca soferul lui Catalin Voicu , senatorul Serban Nicolae, si cativa colegi parlamentari de-ai sai din PSD au fost la DNA sa depuna un denunt impotriva mea.As spune ca le-a luat ceva curaj sa intre in cladirea aia. Nu de altceva, dar acolo, asa cum bine stim, multi pesedisti intra, putini ies", a scris Nicusor Dan pe Facebook Mai multi parlamentari PSD au depus un denunt la DNA impotriva lui Nicusor Dan pentru fapte de santaj, trafic de influenta si luare de mita