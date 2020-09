Nicusor Dan anunta ca o da in judecata pe Gabriela Firea pentru calomnie: "Cand faci afirmatii mincinoase, trebuie sa platesti"

Principalele declaratii

"Eu stiu ca ea nu poate sa conceapa ca cineva sa isi dedice 15 ani pentru a apara cetatenii si nu poate sa inteleaga pentru ca nu e in sistemul ei de valori, dar cand faci afirmatii mincinoase, trebuie sa platesti", a spus Nicusor Dan "Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afiramtii calomnioase primarului PSD in functie, Gabriela Firea, care a spus despre mine ca am luat bani pentru a ajuta cetateni. Este o afirmatie mincinoasa pentru care va trebui sa raspunda", a declarat acesta, citat de Digi 24. Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa in care a explicat inregistrarea in care ar fi intervenit pentru a bloca o demolare ilegala in Parcul Oraselul Copiilor din Sectorul 4."Un cetatean din Sectorul 4 a fost abuzat de primarie, care i-a demolat ilegal proprietatea. Acest fapt a fost constatat prin decizie definitiva de Curtea de Apel Bucuresti.In ce a constat abuzul: a fost demolata fara niciun act, fara niciun proiect, o proprietate construita in baza unei autorizatii date de Primarie.Cetateanul a apelat la mine, parlamentar de Bucuresti si m-a rugat sa il ajut.Am mers mai intai impreuna la Avocatul Poporului. Apoi m-am adresat Primariei sector 4, inclusiv cu 2 materiale scrise, in care i-am atras atentia ca vor savarsi un abuz. Nu au raspuns.Atunci am intervenit in litigiu, alaturi de Asociatia Salvati Bucurestiul. Instanta ne-a dat dreptate si a constatant ca Primaria a demolat abuziv.Este obligatia mea de parlamentar de a rezolva problemele cetatenilor din circumpscriptie. Ce sens ar mai avea audientele la cabinetul parlamentar?Ma autodenunt, nu am facut doar acest gest. Am rezolvat problemele multor cetateni care au venit la mine de-a lungul timpului. Am intervenit cand primaria refuza RADET-ul, cand au vrut sa betoneze parcul Cismigiu. Am mers in instanta de alte zeci de ori cu asociatia.Sunt acuzat ca am aparat un interlop. Niciodata la miile de oameni care au venit la noi, nu am facut investigatii cine sunt oamenii care ne cer ajutorul. Ne-am uitat doar daca oamenii au sau nu dreptate.Se spune ca acea cladire era oricum ilegala. Asa cum am spus, cladirea avea o autorizatie emisa de Primarie in 2013 si in orice sistem de drept o autorizatie naste un drept de proprietate. Doar sistemul comunist nu a respectat dreptul de proprietate. Primaria Sectorului 4 s-a comportat ca statul comunist", a declarat Nicusor Dan.