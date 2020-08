Nicusor Dan: Locul Gabrielei Firea este in prezidiul PSD, nu la Primaria Capitalei

"Primarul PSD-Firea a devenit prim-vicepresedinte al PSD, adica numarul doi in partidul care nu apare nicaieri in materialele sale electorale. Aceasta este, de fapt, filosofia domniei sale si a PSD. Ei cred ca romanii si bucurestenii pot fi mintiti, ca pot fi prostiti, ca nu au memorie, ca nu inteleg. Gabriela Firea este nu doar candidatul PSD-Partidul Social Democrat, ci si lider al acestui partid si reprezentant al celui mai toxic pesedism, de tip Dragnea, cel care a si propus-o pentru functia de Primar al Bucurestiului", a scris Nicusor Dan pe Facebook El spune ca Firea este in PSD de cand a intrat in politica."A fost acolo in februarie 2017, cand sute de mii de romani protestau in strada impotriva arogantei si coruptiei. A fost acolo in 10 august 2018, cand omul sau de incredere, Speranta Cliseru , a semnat ordinul de gazare a bucurestenilor aflati in Piata Victoria. A fost acolo cand Liviu Dragnea si Darius Valcov incercau sa izoleze Romania de lumea civilizata si s-o transforme in domeniul baronilor PSD. De fiecare data cand romanii au fost umiliti, Gabriela Firea a fost acolo, in primul rand, la prezidiul PSD. Acolo este locul ei, nu la Primaria Capitalei", sustine Nicusor Dan.