Nicusor Dan o acuza pe Gabriela Firea ca "revarsa rauri de minciuni": "Cu elicopterul pregatit si Primaria inchisa pana duminica, Elena Ceausescu lanseaza ultimele fake-news-uri"

"Cu elicopterul pregatit si Primaria inchisa de azi pana duminica, Elena Ceausescu lanseaza ultimele fake-news-uri pentru Bucuresti.Chiar in aceste momente, in disperarea de final de campanie, intr-o emisiune de televiziune, cabinetul numarul doi in PSD , Gabriela Firea, revarsa rauri de minciuni, inventii absurde si elucubratii intr-un spectacol al fabulatiei absolute", a scris, joi seara, pe Facebook , Nicusor Dan.El a facut referire si la problemele legate de furnizarea apei calde in Capitala."Aflam ca bucurestenii au avut apa calda si, daca nu au avut, e vina lui Klaus Iohannis si a tuturor guvernelor, iar despre mine puteti afla ca am terorizat un oras intreg", a afirmat Nicusor Dan, mentionand ca in emisiunea respectiva au fost reluate "pasaje dintr-o dezbatere electorala din 2016, fara a specifica pe ecran anul in care se desfasura"."Nu exista decat o solutie sa scapam de aceasta mascarada continua, de aceasta farsa grotesca fara limite: votul de peste 2 zile. Altfel, Caracatita de Voluntari, Firea-Pandele va continua sa subjuge orasul si sa-l distruga", a adaugat Dan.