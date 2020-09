Nicusor Dan o compara pe Gabriela Firea cu Elena Ceausescu dupa ce primarul general le-ar fi interzis directorilor din PMB sa dea informatii publice consilierilor

El spune ca "ne-am intors, deci, la epoca cabinetului numarul doi, in care tot ce se intampla in tara asta trebuia sa aiba viza de la tovarasa Elena Ceausescu"."Am spus de mai multe ori in campania aceasta ca tot mandatul PSD la Primaria Capitalei a fost o spoiala, in care aceasta administratie nu s-a ocupat de problemele reale ale Bucurestiului, ci a incercat dimpotriva, pe foarte multi bani publici, sa prezinte publicului o realitate inventata, in care bucurestenii sa constate cat de bine le este, cand ei, de fapt, stiu pe pielea lor ca exista poluare, ca traficul este sufocant, s.a.m.d. Va prezint, astazi, un document intern semnat de primarul general, intr-o data simbolica, 10 august 2018. Acest document spune, nici mai mult nici mai putin, decat ca directorii din Primarie nu au voie sa dea informatii publice consilierilor generali, fara sa aiba acceptul primarului general", a afirmat Nicusor Dan, miercuri intr-o conferinta de presa.Candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei se intreaba cum pot decide consilierii general in numele bucurestenilor daca nu au acces la informatiile publice din PMB."Ne-am intors, deci, la epoca cabinetului numarul doi, in care tot ce se intampla in tara asta trebuia sa aiba viza de la tovarasa Elena Ceausescu. Cum este posibil asa ceva in 2018? Cum pot directorii aceia sa aiba initiativa? Cum pot consilierii generali sa decida in numele bucurestenilor in mandatul pe care bucurestenii li l-au dat, cand ei nu au acces la informatiile publice din Primarie. Este, deci, o lege a tacerii pe care Primarul General a impus-o in interiorul Primariei Generale, tocmai, pentru a proiecta, pe banii nostri, o realitate diferita decat aceea pe care o traim cu totii", a completat Dan.El a reamintit ca a invitat-o pe dezbatere pe Gabriela Firea, insa aceasta nu a vrut sa participe. Nicusor Dan mai spune ca nu crede ca Firea va veni nici la dezbatera de miercuri de la Realitatea Plus."Am adresat mai multe invitatii catre Gabriela Firea. Am raspuns la cel putin 10 minciuni pe care le-a expus in spatiul public despre ce as fi spus eu, am vorbit despre pretinsele realizari cum ar fi: cei 50 de km de conducta inlocuiti, un miliard de euro fonduri europene atrase si tot felul de alte bazaconii. O dezbatere publica ar fi fost o oportunitate in care bucurestenii sa afle adevarul, prin confruntarea principalilor doi protagonisti la aceste alegeri locale. Gabriela Firea a refuzat.Va aduceti aminte tot sirul de discutii. Mai intai am invitat-o la televiziune si a spus: asteapta, apoi am vrut sa organizam impreuna, in sala de Consiliu, nu a dat, practic, niciun raspuns. A existat, ieri, o invitatie de la postul B1, nu a venit. Mai este, in seara aceasta, o invitatie de dezbatere 1 la 1, de la postul Realitatea Tv, unde o sa ma duc. M-as bucura sa vina! Nu cred ca o sa vina. Am vrut sa avem aceasta dezbatere, pentru ca bucurestenii sa afle realitatile despre oras, sa compare proiectele cu care fiecare din candidatii, care au sanse sa castige vin. Cred ca aceasta dezbatere nu o sa aiba loc si nu din vina mea", a conchis Nicusor Dan.