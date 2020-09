Nicusor Dan prezinta rezultatele unui sondaj conform caruia are 33% din intentia de vot, cu 2,5 procente mai mult decat Gabriela Firea

Nicusor Dan a prezentat, sambata, intr-o conferinta de presa, rezultatele unui un sondaj de opinie realizat telefonic, in perioada 16-17 septembrie, pe un esantion de 840 de bucuresteni. Cercetarea sociologica are o marja de eroare de 3,4% si a fost realizata de Novel Research.Conform rezultatelor prezentate de candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS, in ceea ce priveste intentia de vot pentru Primaria Generala a Capitalei Nicusor Dan are 33%, Gabriela Firea - 30,5%, iar Traian Basescu se bucura de intentia de vot din partea a 9% dintre bucuresteni.Totodata, 18,5% dintre alegatorii chestionati sunt indecisi, in timp ce 9% intentioneaza sa voteze cu alti candidati. La intrebarea "Merita primarul in functie un nou mandat?", 54% dintre respondenti au considerat ca nu, 33% au raspuns afirmativ, iar 11% nu raspuns, conform datelor prezentate de Nicusor Dan.De asemenea, 69% dintre cei chestionati au considerat ca va fi o competitie cu rezultat strans pentru functia de primar general. "Totul depinde de prezenta la vot", a afirmat Nicusor Dan, invocand marja de eroare a sondajului. El a subliniat importanta unor dezbateri unu la unu intre principalii doi candidati pentru Primaria Generala."Pentru nehotarati cred ca e foarte important ca dezbaterea intre candidatii la Primarie sa aiba loc. Sunt candidatul care a venit in aceasta campanie cu proiecte, cu solutii. Am primit, in schimb, un sir de acuze si minciuni care sa ascunda bilantul corect al actualului mandat. Astept in continuare dezbaterea, consider ca refuzul la o dezbatere inseamna fuga de raspundere in fata bucurestenilor", a mai afirmat Nicusor Dan.El a mai acuzat faptul ca la adresa sa se desfasara "o campanie de minciuna si manipulare bazata pe telefoane, pe mesaje online neasumate si bazata, din pacate, pe complicitatea unor institutii de presa".In acest context, Dan a afirmat ca nu exista nicio persoana din echipa sa de campanie infectata cu noul coronavirus, ca nu intentioneaza sa renunte la subventiile la agent termic, transport in comun sau la ajutoarele acordate persoanelor cu dizabilitati, daca va fi ales primar.Nicusor Dan a reclamat din nou angajarea, in Primaria Capitalei, a numeroase rude ale unor persoane care lucrau deja acolo. "Oamenii astia din cauza ca nu au o competenta pentru functiile pe care le ocupa nu sunt in stare sa atraga fonduri europene, nu sunt in stare sa rezolve traficul, nu sunt in stare sa rezolve poluarea. Asta este problema la care primarul in functie trebuie sa raspunda", a sustinut Nicusor Dan.