Nicusor Dan: "Primaria aloca anual 20 de milioane de lei pe publicitate, cat o jumatate de pasaj intr-un mandat"

"In campanie, este interpretabil (din punct de vedere al legalitatii, n.r.), pentru ca suntem intre legea generala a audiovizualului si legea electorala, care limiteaza bugetele pentru candidati si atunci evident ca o reclama pe care o faci Primariei o faci, indirect, primarului. In opinia mea, aceasta campanie pe media, din acest moment din campanie, este ilegala, dar este o chestiune de interpretare. A fost sesizat CNA.In ceea ce priveste propaganda uriasa din pre-campanie, pentru ca ea este cea care conteaza, noi de fapt acum ne batem cu niste lucruri care au fost spuse oamenilor in mod repetat patru ani de zile. (...) Asta ar trebui sa fie penalizat de catre electorat la vot , pentru ca in conditiile in care tu dai 20 de milioane de lei in fiecare an pe publicitate, adica cat o jumatate de pasaj intr-un mandat, trebuie sa vina electoratul sa te penalizeze. Si vorbesc numai de Primaria Generala. Probabil ca, daca adunam cele sapte primarii, e dublu", a spus Nicusor Dan.Prezent la dezbaterea "Putem face Bucurestiul bine?", organizata de Grupul pentru Dialog Social si Revista 22, Nicusor Dan a precizat ca in cazul in care va deveni primar general, va sustine doar finantarea unor campanii punctuale, care sa rezolve probleme ale comunitatii."Fara indoiala, nu (campanii, n.r.) pe chestiuni care sa fie de laudare a maretelor realizari ale primarului. E posibil sa fie campanii punctuale, gen 'Adopta un caine din adaposturile municipalitatii' sau lucruri care sa rezolve probleme ale comunitatii, fara indoiala. Dar nu genul de publicitate care s-a facut in momentul acesta", a spus el.Pe de alta parte, intrebat cum va armoniza punctele de vedere ale partidelor care il sustin, in cazul in care va castiga alegerile, deputatul a declarat ca in primii doi ani vor trebui luate o serie de masuri "obligatorii", dar si ca proiectul sau politic este agreat in mare parte de catre reprezentantii PNL si USR PLUS."Cand esti pe marginea prapastiei, asta are si avantaje, pentru ca miscarile tale sunt obligatorii. Cel putin in primii doi ani de mandat, miscarile sunt cam obligatorii. Cand esti, practic, in colaps financiar, nu poti sa ai foarte multe lucruri de facut, decat sa restructurezi, sa fii foarte rapid in a atrage fondurile europene. (...) In ceea ce priveste Consiliul General si proiectul politic pentru Primaria Capitalei, nu exista diferente majore de opinie intre partidele care sustin candidatura mea.In ceea ce priveste Guvernul, de asemenea, sunt niste proiecte de care Bucurestiul depinde si pe care poti sa le faci numai in colaborare cu Guvernul, care sunt eterna sosea de centura la patru benzi, metroul de suprafata pe infrastructura CFR si centura verde, care trebuie sa fie in afara teritoriului administrativ al Bucurestiului. Exista disponibilitate, la nivelul prim-ministrului, la nivelul ministrului Fondurilor Europene, al ministrului Mediului, al ministrului Transporturilor - nu stiu daca toti acesti oameni vor fi, dar cu siguranta ca guvernul viitor va fi un guvern in jurul PNL si exista disponibilitate de a colabora pentru proiecte cruciale", a mai spus Nicusor Dan.