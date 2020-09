VIDEO Nicusor Dan, primele reactii dupa victoria anuntata de Exit Poll: Astazi este ziua de nastere a noului Bucuresti. Sunt mai bucuros pentru bucuria voastra decat pentru propria mea bucurie

Principalele declaratii ale lui Nicusor Dan:"Astazi este ziua de nastere a noului Bucuresti. Am incredere ca dupa numaratoarea voturilor, voi fi primarul Capitalei si va garantez ca de la momentul investirii vom incepe contrsuctia noului Bucuresti.Am incredere ca majoritatea colegilor nostri vor castiga primariile de sector si sunt convins ca in consiliile locale si generale va fi o majoritate PNL si USR PLUS.Vreau sa le multumesc bucurestenilor care au iesit si ne-au votat azi, ca au avut spirit civic, ca s-au implicat pentru viitorul lor si ca ne-au dat incredere in ciuda campaniei murdare care s-a desfasurat impotriva noastra.Vreau sa multumesc partenerilor din USR si PLUS si din PNL.Vreau sa multumesc presedintelui PNL, Ludovic Orban , lui Dan Barna si Dacian Ciolos Nu in ultimul rand, vreau sa multumesc voluntarilor cu care am facut impreuna campania din 2012, campania din 2016 si campania din 2020.Sa stiti ca sunt mai bucuros pentru bucuria voastra decat pentru propria mea bucurie.Vreau sa multumesc personalitatilor publice care au garantat pentru mine si vreau sa multumesc persoanelor care au dat in mod dezinteresat, au donat in toate campaniile.Vreau sa ii asigur pe bucuresteni ca vom incepe schimbarea in bine a administratiei publice din Bucuresti. Bucurestiul are oameni muncitori, creativi, care au reusit in privat, in mediul academic, in mediul cultural.Bucurestiul nu poate decat sa reuseasca.Vreau sa ii asigur pe bucuresteni ca vom colabora cu ei, cu mediul de afaceri, cu specialistii, cu ONG-urile, pentru ca traim intr-o lume complexa si primaria Capitalei nu poate sa fie condusa in stilul Elena Ceausescu.Vreau sa va obisnuiti cu ideea ca primaria Capitalei este partenerul vostru.Ii rog pe reprezentantii PNL si USR-PLUS sa fie vigilenti pana la finalizarea numaratorii voturilor. Am castigat cu multa munca o campanie foarte grea, bucurestenii ne-au dat increderea lor si avem responsabilitatea ca voturile sa se regaseasca intocmai in procesele verbale.Faceti o munca extraordinara, ati facut-o deja, va rog sa o face pana la terminarea numaratorii voturilor.Multumim bucurestenilor care sunt mai inteligenti decat si incepand din zilele urmatoare incepem munca pentru ca va fi mult de munca".