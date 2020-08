Nicusor Dan, provocare pentru Gabriela Firea: "Trei dezbateri electorale, fata in fata, pe teren neutru, in ultima saptamana de campanie"

El a prezentat si temele de discutie care ar vrea sa fie dezbatute - "ultimii patru ani din viata Capitalei, solutiile pentru Bucuresti, despre capacitatea fiecaruia dintre noi de a face ce trebuie pentru acest oras"."Primarul GabrielaFirea fuge de bucuresteni, fuge de bilantul catastrofal de la primarie, fuge de sigla de partid. Nu poate fugi insa de alegerile de peste o luna, din 27 septembrie. Alegatorii trebuie sa aiba ocazia de a face o comparatie directa intre candidatii la Primaria Capitalei si in special intre principalii doi candidati, conform tuturor sondajelor de opinie", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook El a lansat o provocare edilului general al Capitalei."Prin urmare, lansez o provocare directa catre contracandidata mea Gabriela Firea: 3 dezbateri electorale, fata in fata, pe teren neutru, in ultima saptamana de campanie. Va astept ca sa vorbim despre ceea ce bucurestenii trebuie sa stie, despre ultimii patru ani din viata Capitalei, despre solutiile pentru Bucuresti, despre capacitatea fiecaruia dintre noi de a face ce trebuie pentru acest oras", a conchis Nicusor Dan.