Nicusor Dan: "E absurd sa vorbesti de frauda cand esti Gabriela Firea"

"Mi se pare comic ca tocmai PSD sa acuze fraude, in conditiile in care ati vazut cu totii ce s-a intamplat. Iesind din chestiunea asta cu buletine, cu saci de vot , am vazut explicit cum pe publicitate electorala, dupa ce Biroul Electoral Municipal a spus ca Primaria nu mai are voie sa continue cu acele sporturi pentru realizarile Primariei Capitalei, totusi a continuat, deci e absurd sa vorbesti de frauda cand esti Gabriela Firea", a sustinut Nicusor Dan, la sediul PNL , unde a fost invitat la sedinta Biroului Permanent National al partidului.In opinia sa, in Sectoarele 1 si 5 este "clar" ca au fost nereguli. "E clar ca au fost nereguli si pentru mine au fost trei sectii in care am avut zero voturi si voturile pe care presupun ca le-am avut eu au fost trecute catre alti candidati. E clar ca au fost nereguli si ca ele trebuie investigate, insa pentru ceea ce inseamna primar general cred ca diferenta e asa de mare incat nu se pune problema", a afirmat Nicusor Dan.El a spus ca i se pare normal sa existe o implicare din partea celor interesati de un rezultat corect la alegeri, explicand astfel prezenta copresedintelui USR PLUS Dan Barna la Biroul Electoral Sector 1."Dupa cum stiti, la Sectorul 1, din zece sectii de votare, din aproximativ 160, rezultatele au venit extrem de tarziu si atunci mi se pare normal sa existe o implicare din partea celor care sunt interesati de un rezultat corect. Lucrul cel mai important este ca, per ansamblu, pe organizarea acestor alegeri raman semne de intrebare. (...) Las partile sa se pronunte fiecare, fara sa intru eu in discutie", a adaugat Dan.In ceea ce priveste acuzatiile Gabrielei Firea privind o campanie de "demolare" la adresa ei, el a raspuns: "A fost o campanie absolut murdara la adresa mea. Va aduc aminte ca acum cateva zile mai multe televiziuni, ca sa incheiem subiectul acesta, titrau ca eu sunt in interiorul DNA si tot felul de alte stiri false, deci haideti sa nu mai vorbim de campanii murdare".Gabriela Firea a declarat, marti seara, la un post de televiziune, ca va solicita renumararea voturilor dupa ce mai multe persoane i-au spus ca au existat nereguli in procesul electoral de duminica.