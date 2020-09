Nicusor Dan reclama mai multe infractiuni in acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda pentru stingerea datoriei - DOCUMENT

"A aparut in spatiul public acordul intre primarul capitalei si familia Constanda , pe care o sa vi-l trimit pe mail, dupa ce anonimizam datele personale. In primul rand, cer Primariei Capitalei sa confirme ca acest act este acordul pe care l-a semnat cu familia Constanda.Acest act spune urmatoarele lucruri: ca Primaria ii va plati lui Constanda 18 milioane de euro, in prima jumatate a anului 2020, ca Primaria Capitalei va da familiei Constanda un teren de 7.000 de metri patrati pentru stingerea a 30 milioane de euro din datorie si mai spune ca, din datoria ramasa, 40% o sa fie platita pana la sfarsitul anului 2020. Sunt trei elemente de ilegalitate dintre care, ultimele doua sunt infractiuni", a declarat, duminica, Nicusor dan intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, Municipiul Bucuresti nu are voie sa vanda un teren din proprietatea sa fara sa faca o licitatie publica.De asemenea, primarul general "nu are voie sa se oblige la plati pe care nu i le-a acordat Consiliul General prin bugete aprobate"."Este ca si cum Guvernul ar face plati pe care nu i le-a aprobat Parlamentul prin legea bugetului si, repet, aceasta este o infractiune prevazuta de legea finantelor publice locale", a mai declarat Nicusor Dan.Acesta a facut referire si la un alt caz similar in care Primaria Bucuresri ar fi trebuit sa plateasca despagubiri unei familii, tot in baza unei sentinte definitive."Primarul Firea se obliga ca in cursul anului 2020 sa plateasca suma de 58 milioane de euro, in conditiile in care bugetul aprobat de Consiliul General pentru despagubiri civile era de doar 32 de milioane de euro.Primarul General s-a obligat, fata de niste privati, sa plateasca din conturile municipalitatii, dublu fata de cat ii permisese Consiliul General sa o faca si aceasta este o infractiune prevazuta de legea finantelor publice locale", a mai afirmat Nicusor Dan.Acesta prezinta datele acordului incheiat de Gabriela Firea cu familia Constanda."Familia Constanda este de acord sa primeasca un teren de 7.000 de metri patrati si constructii pentru a stinge 30 de milioane de euro. Ce face primarul Firea? Se duce in fata Consiliului General si le propune acestora sa dea familiei Constanda un teren de 15.000 de metri patrati, un teren dublu fata de cel initial, pentru a stinge o suma mai mica decat cea initiala, de doar 22 de milioane de euro. Este un act prin care Primarul Firea a actionat impotriva mandatului bucurestenilor si, evident, infractiune", a adaugat Nicusor Dan.Acesta a afirmat ca va continua cu dezvaluirile "din activitatile Caracatitei infractionale din Primaria Capitalei"."Concluzia pe care o am este ca in aceste alegeri avem de ales intre Firea la Primarie sau Firea la puscarie", a incheuat candidatul sustinut de PNL si USR PLUS.Consiliul General al Municipiului Bucuresri s-a reunit in repetate randuri pentru a vota darea in plata a unui teren de 15.000 de metri patrati familiei Constanda. Hotararea trebuie adoptata cu doua treimi din voturl consilierilor .si acestea nu s-au intrunit niciodata.Consilierii au cerut in repetate randuri corespondenta purtata intre Primaria Capitalei si reprezentantii familiei Constanda si au reclamat de fiecare data ca nu au primit-o.