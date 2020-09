Nicusor Dan reitereaza invitatia pentru Gabriela Firea de a participa la trei dezbateri in ultima saptamana a campaniei electorale

"O invit pe Gabriela Firea la trei dezbateri, in ultima saptamana de campanie: miercuri -23 septembrie, joi- 24 septembrie, vineri- 25 septembrie, in sala de consiliu, cu toate televiziunile care vor sa vina. Deci, nu mai depindem in felul acesta de invitatii pe care televiziunile sa ni le faca. O invit sa organizam impreuna aceasta dezbatere, unu la unu, cu un moderator pe care il alegem si cu toate televiziunile de fata miercuri-23, joi- 24, vineri- 25 si in felul acesta putem sa discutam si daca a atras un miliard de euro fonduri europene, cum zice ea sau 30.000.000 cum zic eu si cate au fost investitiile in infrastructura si daca s-a facut o revolutie in trafic si daca dispar sau nu dispar spatii verzi si daca a reabilitat 52 de km de conducta, cum zice ea, sau 680 de metri, cum zic eu", a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, Nicusor Dan.Aceasta a afirmat ca se poate discuta si despre "cele peste 15.000 de sesizari pe care le-au facut cetatenii pana in momentul acesta pe BucurestiUmilit.ro, probabil ca o sa fie mult mai multe la momentul acela".Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS pentru Primaria Capitalei a comentat si subiectele din sedinta Consiliului General care are loc luni."In opinia mea, sunt cateva subiecte importante. In primul rand, testarea, din nou, sunt niste proiecte de testare. Eu sunt un sustinator al testarii, pentru ca este un mod de a ne preveni cu totii ca societate, in fata acestei pandemii. Doar ca atunci cand spunem ca face testarea, sa o si facem si pentru ca au trecut deja 6 luni de cand aceasta pandemie a inceput, e momentul sa venim si cu niste cifre si cea mai importanta o avem aici.Cate teste s-au facut in Romania de cand a inceput aceasta pandemie de 6 luni - 1.800.000, acesta este numarul la 31 august, de fapt, pana acum s-a depasit 1.900.000. Cate a facut Primaria? Nici macar 1 %, 13.000 de teste pana pe 31 august. Nu mai vorbesc daca au fost facute pe persoanele pe care trebuia sau la intamplare. Nu mai vorbim nici macar de asta. Concluzia este ca am avut un primar care a vorbit de testare si nu a facut testare, aceasta este singura concluzie care se impune", a mai afirmat Nicusor Dan.Acesta a mai abordat si problema bugetului."Concluzia este ca continua delirul. Suntem in septembrie 2020 si primarul continua sa propuna consilierilor generali un buget cu venituri de 7 miliarde de lei, asa cum a facut si in 2019 si a incasat 4 miliarde, asa cum a facut, in mai mica masura, in 2018. Deci, Primaria Capitalei a incasat in 2016, 2017, 2018, 2019 4 miliarde si continua sa pretinda ca in 2020 va incasa 7 miliarde si dupa aceea se mira ca de ce este in faliment", a mai sustinut Nicusor dan.Ultima chestiune care tine de buget si care tine de dezvoltarea Bucurestiului, se taie banii pentru Planul Urbanistic General. Dupa cum stiti, Bucurestiul are un PUG din 2000.